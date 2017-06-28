ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Присяжные признали Заура Дадаева виновным в убийстве Бориса Немцова

29.06.2017 16:05 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Московском окружном военном суде коллегия присяжных признала бывшего офицера батальона МВД «Север» Заура Дадаева виновным в убийстве Бориса Немцова. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.


Фото: Reuters

Присяжные утвердительно ответили на вопрос, доказало ли обвинение, что Дадаев вместе с другими подсудимыми совершил преступление. Из формулировки вопроса о виновности Дадаева следует, что другие подсудимые также признаны виновными, хотя оглашение приговора продолжается.

За решение о виновности Дадаева проголосовали 10 присяжных, против — двое.

Следствие считает бывшего офицера чеченского батальона «Север» Заура Дадаева непосредственным исполнителем убийства Борис Немцова. Его сообщниками в организации преступления, по версии следствия, были Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Все обвиняемые в суде заявили о своей невиновности. Свои первые показания, в которых они признавались в убийстве, они объяснили давлением.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы на Большом Москворецком мосту поздним вечером 27 февраля 2015 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из формулировки вопроса о виновности Дадаева следует, что другие подсудимые также признаны виновными, хотя оглашение приговора продолжается.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Берлин не позволит Эрдогану выступить перед турками во время саммита G-20
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика