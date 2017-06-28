Присяжные признали Заура Дадаева виновным в убийстве Бориса Немцова

В Московском окружном военном суде коллегия присяжных признала бывшего офицера батальона МВД «Север» Заура Дадаева виновным в убийстве Бориса Немцова. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.



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Присяжные утвердительно ответили на вопрос, доказало ли обвинение, что Дадаев вместе с другими подсудимыми совершил преступление. Из формулировки вопроса о виновности Дадаева следует, что другие подсудимые также признаны виновными, хотя оглашение приговора продолжается.

За решение о виновности Дадаева проголосовали 10 присяжных, против — двое.

Следствие считает бывшего офицера чеченского батальона «Север» Заура Дадаева непосредственным исполнителем убийства Борис Немцова. Его сообщниками в организации преступления, по версии следствия, были Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Все обвиняемые в суде заявили о своей невиновности. Свои первые показания, в которых они признавались в убийстве, они объяснили давлением.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы на Большом Москворецком мосту поздним вечером 27 февраля 2015 года.