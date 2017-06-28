|
Вода и хаос: Вильнюс затопило после сильного ливня
29.06.2017 16:37 — Новости Мира | Tut.by
Ливень затопил улицы и дороги литовской столицы. Как сообщает
Положение усугубляется тем, что на дорогах образуются заторы из-за заглохших авто.
«Утром я пыталась вызвать такси, но ни один из операторов не ответил. Тогда я поняла, что уже что-то серьезное происходит. Друзья посылали фотографии тонущих машин, затопленных дорог. Невероятный вид. Это ужасно, как немного надо, чтобы весь город оказался в ловушке», — рассказала изданию жительница Вильнюса.
Первые сообщения о проблемах стали поступать городским службам уже в 5 утра.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Видео:
«С раннего утра до 10 часов поступило в общей сложности около 200 общений, последтвия аварии ликвидируют 10 экипажей нашей компании», — проинформировала представитель компании Grindа Довиле Лисаускайте.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Видео: Facebook
Напомним, в Беларуси на 29 июня также
.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вода срывает люки канализационных колодцев, машины тонут, а городской транспорт вынужденно меняет маршруты.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии