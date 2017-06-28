Вода и хаос: Вильнюс затопило после сильного ливня

Ливень затопил улицы и дороги литовской столицы. Как сообщает Delfi.lt , вода срывает люки канализационных колодцев, машины тонут, а городской транспорт вынужденно меняет маршруты.



Фото: delfi.lt

Положение усугубляется тем, что на дорогах образуются заторы из-за заглохших авто.

«Утром я пыталась вызвать такси, но ни один из операторов не ответил. Тогда я поняла, что уже что-то серьезное происходит. Друзья посылали фотографии тонущих машин, затопленных дорог. Невероятный вид. Это ужасно, как немного надо, чтобы весь город оказался в ловушке», — рассказала изданию жительница Вильнюса.





















Первые сообщения о проблемах стали поступать городским службам уже в 5 утра.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



«С раннего утра до 10 часов поступило в общей сложности около 200 общений, последтвия аварии ликвидируют 10 экипажей нашей компании», — проинформировала представитель компании Grindа Довиле Лисаускайте.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Видео: Facebook

Напомним, в Беларуси на 29 июня также объявлен оранжевый уровень опасности. В четверг на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.

.