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Вода и хаос: Вильнюс затопило после сильного ливня

29.06.2017 16:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Ливень затопил улицы и дороги литовской столицы. Как сообщает Delfi.lt, вода срывает люки канализационных колодцев, машины тонут, а городской транспорт вынужденно меняет маршруты.


Фото: delfi.lt

Положение усугубляется тем, что на дорогах образуются заторы из-за заглохших авто.

«Утром я пыталась вызвать такси, но ни один из операторов не ответил. Тогда я поняла, что уже что-то серьезное происходит. Друзья посылали фотографии тонущих машин, затопленных дорог. Невероятный вид. Это ужасно, как немного надо, чтобы весь город оказался в ловушке», — рассказала изданию жительница Вильнюса.






Первые сообщения о проблемах стали поступать городским службам уже в 5 утра.

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Видео: Delfi.lt

«С раннего утра до 10 часов поступило в общей сложности около 200 общений, последтвия аварии ликвидируют 10 экипажей нашей компании», — проинформировала представитель компании Grindа Довиле Лисаускайте.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Видео: Facebook

Напомним, в Беларуси на 29 июня также объявлен оранжевый уровень опасности. В четверг на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.

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Вода срывает люки канализационных колодцев, машины тонут, а городской транспорт вынужденно меняет маршруты.

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