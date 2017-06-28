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От остановки сердца умер экс-солист группы «Иванушки» Олег Яковлев
29.06.2017 12:36 — Новости Мира | БДГ
Информация о смерти певца стала известна из сообщений СМИ.
Олег Яковлев скончался в больнице, куда его привезли с воспалением легких, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находился в реанимации.
Однако гражданская жена певца Александра Куцевол утверждает, что причиной смерти была остановка сердца. О дате прощания девушка уведомит дополнительно, так как она еще не определена. По словам Александры, принято решение не хоронить Олега, а кремировать.
Олег Яковлев родился в 1969 году в столице Монголии Улан-Баторе. Окончил ГИТИС и был принят в труппу Армена Джигарханяна.
В группе «Иванушки International» выступал с 1998 по 2010 год, после чего представил дебютную сольную композицию «Танцуй закрытыми глазами».
P.S. Прощание с бывшим солистом известной группы «Иванушки International» Олегом Яковлевым состоится 1 июня. Торжественная церемония пройдет в полдень в Похоронном доме-некрополе «Троекурово».
Об этом сообщила 29 июня днем его девушка Александра Куцевол, опубликовав соответствующую запись в его аккаунте
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Информация о смерти певца стала известна из сообщений СМИ. Олег Яковлев скончался в больнице, куда его привезли с воспалением легких, был подключен к аппарату...
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