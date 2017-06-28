От остановки сердца умер экс-солист группы «Иванушки» Олег Яковлев

Информация о смерти певца стала известна из сообщений СМИ.

Олег Яковлев скончался в больнице, куда его привезли с воспалением легких, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находился в реанимации.

Однако гражданская жена певца Александра Куцевол утверждает, что причиной смерти была остановка сердца. О дате прощания девушка уведомит дополнительно, так как она еще не определена. По словам Александры, принято решение не хоронить Олега, а кремировать.

Олег Яковлев родился в 1969 году в столице Монголии Улан-Баторе. Окончил ГИТИС и был принят в труппу Армена Джигарханяна.

В группе «Иванушки International» выступал с 1998 по 2010 год, после чего представил дебютную сольную композицию «Танцуй закрытыми глазами».

P.S. Прощание с бывшим солистом известной группы «Иванушки International» Олегом Яковлевым состоится 1 июня. Торжественная церемония пройдет в полдень в Похоронном доме-некрополе «Троекурово».