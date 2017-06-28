Иракские правительственные войска захватили в четверг, 29 июня, мечеть Ан-Нури в Мосуле, откуда террористы из группировки «Исламское государство» три года назад провозгласили свой халифат, сообщает Reuters со ссылкой на иракских военных.



Фото: Reuters

Агентство называет освобождение 850-летней мечети символической победой иракских военных, которые восемь месяцев сражались за возвращение Мосула — северного города, служившего «столицей» ИГ в Ираке.

Вместо черного флага ИГ над мечетью поднят национальный иракский, кадры продемонстрированы под народную национальную музыку в эфире иракского ТВ.

Военное командование Ирака объявило о завершении освобождения Мосула. «Их фиктивное государство пало», — заявил пресс-секретарь иракской армии Яхъя Расул.

Телеканал Sky News Arabia приводит заявление Минобороны Ирака, в котором говорится о полном освобождении Мосула. Командующий операцией в Мосуле генерал Абдель Амир Йаралла сказал, что силы армейского спецназа контролируют мечеть Ан-Нури.

«У ИГ больше не осталось ни одного района в Мосуле. У боевиков нет другого выхода, кроме капитуляции. Присутствие ИГ в Ираке закончилось навсегда», — говорится в заявлении Минобороны.

Иракские войска ранее захватили прилегающие к мечети Ан-Нури районы. Накануне власти Ирака заявили о возвращении контроля над районом Аль-Фарук в Старом городе Мосула.

По данным Sky News Arabia, ряды «Исламского государства» здесь практически полностью разгромлены, в боях принимают участие только пять боевиков.

На прошлой неделе мечеть была взорвана , когда иракские войска при поддержке США начали наступление. В Ираке считают, что битва завершится в ближайшие дни.

Мосул — второй по величине город Ирака, расположенный на севере страны, — был захвачен ИГ в июне 2014 года. Оттуда главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади провозгласил «халифат».

Операция по освобождению города началась в октябре 2016 года. Из-за боев из города пришлось уехать около 350 тыс. человек.

18 июня армия Ирака сообщила о начале штурма кварталов Старого города Мосула — последнего участка города, находящегося под контролем «Исламского государства». К Старому городу армия подбиралась еще в марте, но тогда штурм пришлось приостановить из-за большого количества жертв среди мирных жителей . В Минобороны РФ тогда заявили, что не верят в скорое освобождение Мосула.

В наступлении были задействованы армейские части, спецназ и Федеральная полиция Ирака, оно велось по трем направлениям, поддержку наземным частям оказывала правительственная авиация.