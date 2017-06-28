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Иракские войска объявили об освобождении от боевиков Мосула - "столицы" ИГ в Ираке
29.06.2017 17:57 — Новости Мира | Tut.by
Иракские правительственные войска захватили в четверг, 29 июня, мечеть Ан-Нури в Мосуле, откуда террористы из группировки «Исламское государство» три года назад провозгласили свой халифат, сообщает Reuters со ссылкой на иракских военных.
Агентство называет освобождение 850-летней мечети символической победой иракских военных, которые восемь месяцев сражались за возвращение Мосула — северного города, служившего «столицей» ИГ в Ираке.
Вместо черного флага ИГ над мечетью поднят национальный иракский, кадры продемонстрированы под народную национальную музыку в эфире иракского ТВ.
Военное командование Ирака объявило о завершении освобождения Мосула. «Их фиктивное государство пало», — заявил пресс-секретарь иракской армии Яхъя Расул.
Телеканал Sky News Arabia приводит заявление Минобороны Ирака, в котором говорится о полном освобождении Мосула. Командующий операцией в Мосуле генерал Абдель Амир Йаралла сказал, что силы армейского спецназа контролируют мечеть Ан-Нури.
«У ИГ больше не осталось ни одного района в Мосуле. У боевиков нет другого выхода, кроме капитуляции. Присутствие ИГ в Ираке закончилось навсегда», — говорится в заявлении Минобороны.
Иракские войска ранее захватили прилегающие к мечети Ан-Нури районы. Накануне власти Ирака заявили о возвращении контроля над районом Аль-Фарук в Старом городе Мосула.
По данным Sky News Arabia, ряды «Исламского государства» здесь практически полностью разгромлены, в боях принимают участие только пять боевиков.
На прошлой неделе
Мосул — второй по величине город Ирака, расположенный на севере страны, — был захвачен ИГ в июне 2014 года. Оттуда главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади провозгласил «халифат».
Операция по освобождению города началась в октябре 2016 года.
18 июня армия Ирака сообщила о начале штурма кварталов Старого города Мосула — последнего участка города, находящегося под контролем «Исламского государства». К Старому городу армия подбиралась еще в марте, но тогда штурм пришлось приостановить из-за большого количества
В наступлении были задействованы армейские части, спецназ и Федеральная полиция Ирака, оно велось по трем направлениям, поддержку наземным частям оказывала правительственная авиация.
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Иракские правительственные войска захватили в четверг, 29 июня, мечеть Ан-Нури в Мосуле, откуда террористы из группировки "Исламское государство" три года назад...
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