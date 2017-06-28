Третий человек в иерархии католической церкви предстанет перед судом за сексуальные домогательства

Казначею Ватикана и советнику папы римского — кардиналу Джорджу Пеллу предъявили обвинения в сексуальных домогательствах, которые тот якобы совершил, когда служил в Австралии. Пелл — третий человек в иерархии католической церкви и самый высокопоставленный сановник, которому предъявляли подобные обвинения. Кардинал уже заявил, что готов предстать перед судом, папа Франциск дал ему временный отпуск. «Медуза» рассказывает главное об одном из самых громких скандалов в католической церкви.



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Джорджа Пелла обвинили в преступлениях сексуального характера «прошлых лет». Полиция пока не раскрывает имен потерпевших и суть обвинений, но дело расследуют в австралийском штате Виктория, где Пелл служил в приходах с начала 1970-х годов. Обвинения могут быть связаны с проверкой фактов, изложенных в 2016 году в эфире телеканала ABC: тогда два бывших ученика приходской школы заявили, что в 1978—1979 годах Пелл трогал их за половые органы в бассейне. Пелл уже давал показания по поводу этих заявлений, в октябре 2016 года к нему в Рим прилетали следователи.

Кардинал отвергает все обвинения. «Я с нетерпением жду возможности защитить себя в суде. Повторюсь, что я не совершал того, в чем меня обвиняют. Все это — ложь», — заявил Пелл после предъявления обвинений. В суде его ждут 18 июля. На время разбирательства папа римский Франциск отправил кардинала в отпуск, Пелл не будет участвовать в службах.

Раньше Пелл не хотел лично участвовать в разбирательствах о сексуальных преступлениях против детей. Это привело к протестам среди защитников прав потерпевших, австралийский актер Тим Минчин даже записал песню «Вернитесь, кардинал Пелл». Показания Пелл предпочитал давать по видеосвязи, ссылаясь на плохое самочувствие. В 2014 году во время одного из таких заседаний он привел аналогию об ответственности церкви за действия отдельных священников: если водитель грузовика нападает на женщину, то почему надо винить руководство грузовой компании.

Суд над Пеллом станет первым процессом с участием представителя церкви такого уровня. Когда в 2002 году журналисты узнали, что глава Бостонской архиепархии Бернард Лоу мог покрывать священников-педофилов, архиепископ просто покинул пост и был переведен на работу в Рим. При папе Франциске борьба с подобными преступлениями вышла на принципиально новый уровень — в Ватикане создан специальный церковный суд. В 2014 году церковное руководство лишило сана архиепископа Юзефа Весоловского за хранение детской порнографии, он до суда не дожил.