|
Всё плен: чем заканчивались задержания российских военных в Украине
29.06.2017 22:57 — Новости Мира | Tut.by
27 июня Би-би-си со ссылкой на источники в Минобороны Украины
Списки граждан России, попавших в плен и осужденных в Украине в период конфликта, официально не публикуются. В феврале 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что национальными судами за «военные преступления» осуждены 28 россиян и 13 человек из ЛНР и ДНР, однако не уточнил, за какой период. Примерные списки осужденных граждан России и уроженцев Украины, намеревавшихся получить российское гражданство по программе переселения соотечественников, в своем Facebook в январе
Как российские военные попадали в плен в Украине и чем это заканчивалось — в обзоре РБК.
10 костромских десантников
25 августа 2014 года Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала кадры допроса
Родственники военных обратились к Владимиру Путину с просьбой вернуть близких домой. 31 августа 2014 года, после переговоров президентов России и Украины в Минске, военных передали Москве.
Рядовой Петр Хохлов
27 августа 2014 года СБУ объявила о задержании 19-летнего военнослужащего
В январе 2015 года американский репортер Джошуа Яффа нашел Хохлова в луганском городе Стаханов в рядах казаков атамана Николая Козицина. К этому времени украинская сторона обменяла его вместе с пленными ополченцами на группу своих солдат. В феврале 2015 года, по словам ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей России Валентины Мельниковой, Хохлов вернулся в расположение части в Нижнем Новгороде.
Контрактники из 31-й ОДШБ
28 августа 2014 года корреспондент украинского телеканала «Эспрессо-ТВ» Егор Воробьев опубликовал в интернете сюжет о пленных контрактниках из 31-го ОДШБ (отдельный десантно-штурмовой батальон), дислоцированного в Ульяновске. На записи десантники Руслан Ахметов и Арсений Ильмитов рассказывали, как прибыли для учений в Ростовскую область, а уже на следующий день оказались в Украине. Позднее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что десантники погибли во время обстрела колонны украинских военных. По словам командира украинского батальона «Днепр-1» Юрия Березы, вместе со снятыми на видео десантниками в плену украинских военных в этом районе якобы оказалось еще до 20 российских солдат. О том, что задержанные служат в российской армии, украинскому офицеру известно только со слов самих пленных: документов при них не было, записанные во время допросов данные утеряны во время прорыва из окружения. Позднее стало известно, что Ахметов и Ильмитов живы и вернулись в расположение ульяновской бригады.
Бывшие военнослужащие Евгений Ерофеев и Александр Александров
В мае 2015 года россияне Евгений Ерофеев (на фото слева) и Александр Александров были
«Российский майор» Владимир Старков
25 июля 2015 года на востоке Украины вместе с грузовиком КамАЗ, в котором, как
Прапорщик Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов
21 ноября 2016 года Минобороны России
Волонтеры
17 апреля 2017 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам похищения россиян на востоке Украины в 2014—2015 годах. По версии следствия, в декабре 2014 года на блокпосту сотрудники спецслужб Украины похитили 36-летнего волонтера, который оказывал помощь в восстановлении производства в ДНР и не участвовал в конфликте на юго-востоке Украины. После похищения его удерживали в различных помещениях, в том числе в грузовом контейнере. Как сообщала пресс-служба СК, россиянин позднее был «незаконно осужден» на два года за создание террористической группы. Кроме того, по версии следствия, в апреле 2015 года были похищены волонтеры российского Фонда помощи беженцам, соотечественникам и русскоязычному населению «Своих не бросаем», среди которых были россияне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как российские военные попадали в плен в Украине и чем это заканчивалось.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии