Всё плен: чем заканчивались задержания российских военных в Украине

27 июня Би-би-си со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщило о ​российском разведчике Викторе Агееве, попавшем в плен под Луганском. Российское оборонное ведомство опровергло информацию о том, что Агеев — военнослужащий.

Списки граждан России, попавших в плен и осужденных в Украине в период конфликта, официально не публикуются. В феврале 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что национальными судами за «военные преступления» осуждены 28 россиян и 13 человек из ЛНР и ДНР, однако не уточнил, за какой период. Примерные списки осужденных граждан России и уроженцев Украины, намеревавшихся получить российское гражданство по программе переселения соотечественников, в своем Facebook в январе публиковала депутат Верховной рады Надежда Савченко. В этом списке более 100 человек.

Как российские военные попадали в плен в Украине и чем это заканчивалось — в обзоре РБК.

10 костромских десантников



Фото: Reuters

25 августа 2014 года Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала кадры допроса десяти бойцов дислоцированного в Костроме 331-го гвардейского полка ВДВ. Днем ранее они были задержаны возле села Зеркальное Амвросиевского района Донецкой области (в 36 км к западу от российской границы). По словам солдат, они прибыли для батальонно-тактических учений в Ростовскую область, где встали лагерем у границы. Спустя некоторое время десантники получили приказ сопровождать колонну с техникой. Границу они пересекли на немаркированном участке и в тот же день были задержаны украинскими военными. По версии российской стороны, десантники заблудились во время учений и случайно заехали на территорию Украины.

Родственники военных обратились к Владимиру Путину с просьбой вернуть близких домой. 31 августа 2014 года, после переговоров президентов России и Украины в Минске, военных передали Москве.

Рядовой Петр Хохлов





27 августа 2014 года СБУ объявила о задержании 19-летнего военнослужащего Петра Хохлова , который на допросе утверждал, что служит рядовым в мотострелковой бригаде, дислоцированной в Нижнем Новгороде. По словам Хохлова, во время учений в Ростовской области он узнал о вознаграждении, которое якобы получают ополченцы, и самовольно отправился с сослуживцем Русланом Гарафиевым в Луганскую область, где и попал в плен. В России солдата обвинили в дезертирстве и объявили в розыск.

В январе 2015 года американский репортер Джошуа Яффа нашел Хохлова в луганском городе Стаханов в рядах казаков атамана Николая Козицина. К этому времени украинская сторона обменяла его вместе с пленными ополченцами на группу своих солдат. В феврале 2015 года, по словам ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей России Валентины Мельниковой, Хохлов вернулся в расположение части в Нижнем Новгороде.

Контрактники из 31-й ОДШБ



Фото: Служба безопасности Украины / YouTube

28 августа 2014 года корреспондент украинского телеканала «Эспрессо-ТВ» Егор Воробьев опубликовал в интернете сюжет о пленных контрактниках из 31-го ОДШБ (отдельный десантно-штурмовой батальон), дислоцированного в Ульяновске. На записи десантники Руслан Ахметов и Арсений Ильмитов рассказывали, как прибыли для учений в Ростовскую область, а уже на следующий день оказались в Украине. Позднее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что десантники погибли во время обстрела колонны украинских военных. По словам командира украинского батальона «Днепр-1» Юрия Березы, вместе со снятыми на видео десантниками в плену украинских военных в этом районе якобы оказалось еще до 20 российских солдат. О том, что задержанные служат в российской армии, украинскому офицеру известно только со слов самих пленных: документов при них не было, записанные во время допросов данные утеряны во время прорыва из окружения. Позднее стало известно, что Ахметов и Ильмитов живы и вернулись в расположение ульяновской бригады.

Бывшие военнослужащие Евгений Ерофеев и Александр Александров



Евгений Ерофеев и Александр Александров. Фото: Reuters

В мае 2015 года россияне Евгений Ерофеев (на фото слева) и Александр Александров были задержаны в Луганской области. В Украине задержанных назвали «бойцами ГРУ», однако Минобороны России заявило, что они являются бывшими военнослужащими, а на территорию Украины отправились, когда уволились из рядов Вооруженных сил России. В апреле 2016 года Ерофеев и Александров были признаны Голосеевским судом Киева виновными в ведении террористической деятельности на территории Украины. Обоих приговорили к 14 годам лишения свободы. 25 мая того же года россиян обменяли на осужденную в России украинскую летчицу Надежду Савченко.

«Российский майор» Владимир Старков



Фото: Служба безопасности Украины / YouTube

25 июля 2015 года на востоке Украины вместе с грузовиком КамАЗ, в котором, как утверждают украинские власти, находились боеприпасы, был задержан «российский майор» Владимир Старков. Позднее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал на брифинге, что после задержания Старков признался, что является гражданином России и относится к кадровому составу Вооруженных сил России. Представители ДНР называли задержание Старкова «инсценировкой». В Москве комментировать задержание отказались. 1 декабря 2015 года Старкова, приговоренного в Украине к 14 годам тюрьмы, обменяли на украинского военнослужащего Андрея Гречанова.

Прапорщик Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов



Фото: Служба безопасности Украины / YouTube

21 ноября 2016 года Минобороны России заявило , что украинские спецслужбы задержали в Крыму и вывезли на территорию Украины двух российских военнослужащих — прапорщика Максима Одинцова (на фото) и младшего сержанта Александра Баранова. В Минобороны также заявили, что, по некоторым данным, украинские спецслужбы предпринимают «попытки сфабриковать против Баранова А.В. и Одинцова М.Е. уголовное преследование за якобы совершенные преступления против Украины». Сейчас дела в отношении Баранова и Одинцова рассматривают киевские суды.

Волонтеры



Фото: Дмитрий Кириллов, gazeta.ru

17 апреля 2017 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам похищения россиян на востоке Украины в 2014—2015 годах. По версии следствия, в декабре 2014 года на блокпосту сотрудники спецслужб Украины похитили 36-летнего волонтера, который оказывал помощь в восстановлении производства в ДНР и не участвовал в конфликте на юго-востоке Украины. После похищения его удерживали в различных помещениях, в том числе в грузовом контейнере. Как сообщала пресс-служба СК, россиянин позднее был «незаконно осужден» на два года за создание террористической группы. Кроме того, по версии следствия, в апреле 2015 года были похищены волонтеры российского Фонда помощи беженцам, соотечественникам и русскоязычному населению «Своих не бросаем», среди которых были россияне.