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Иранское телевидение распространило подтверждающие гибель главаря ИГ фотографии

30.06.2017 00:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Фотографии, подтверждающие гибель главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, распространило в четверг иранское телевидение. На сайте иранской телерадиовещательной корпорации IRIB опубликованы два фотоснимка тела аль-Багдади и две его прижизненные фотографии.


Скриншот с youtube.com

Ранее некоторые информационные источники подтвердили гибель аль-Багдади со ссылкой на Али Ширази — представителя верховного лидера и главнокомандующего ВС ИРИ аятоллы Али Хаменеи в спецназе «Аль-Кудс» Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана).

В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГ и 300 боевиков.

 
 
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По данным Минобороны РФ, Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в конце мая в результате российского авиаудара в Сирии.

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