Иранское телевидение распространило подтверждающие гибель главаря ИГ фотографии

Фотографии, подтверждающие гибель главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, распространило в четверг иранское телевидение. На сайте иранской телерадиовещательной корпорации IRIB опубликованы два фотоснимка тела аль-Багдади и две его прижизненные фотографии.



Скриншот с youtube.com

Ранее некоторые информационные источники подтвердили гибель аль-Багдади со ссылкой на Али Ширази — представителя верховного лидера и главнокомандующего ВС ИРИ аятоллы Али Хаменеи в спецназе «Аль-Кудс» Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана).

В середине июня в Минобороны РФ сообщили , что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГ и 300 боевиков.