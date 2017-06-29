|
Иранское телевидение распространило подтверждающие гибель главаря ИГ фотографии
30.06.2017 00:05 — Новости Мира | Tut.by
Фотографии, подтверждающие гибель главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, распространило в четверг иранское телевидение. На сайте иранской телерадиовещательной корпорации
Ранее некоторые информационные источники подтвердили гибель
В середине июня в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Минобороны РФ, Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в конце мая в результате российского авиаудара в Сирии.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии