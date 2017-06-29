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Трамп заявил о готовности продать Украине миллионы тонн угля

30.06.2017 06:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на мероприятии Министерства энергетики заявил о том, что Украина попросила Вашингтоне «предоставить ей миллионы и миллионы тонн угля» прямо сейчас. По словам главы Белого дома, он уже отдал соответственное распоряжение.


Фото: Reuters

«Есть много мест в мире, где нужны наши ресурсы. И мы хотим продавать их по всему миру», — подчеркнул американский президент.

В ходе выступления Трамп представил программу американского энергетического доминирования. Он заявил о планах не только обеспечивать США необходимыми энергоресурсами, но и помогать друзьям и союзникам. «Мы должны подчеркивать наш суверенитет, чтобы никто не мог нам указывать, что делать», — добавил глава Белого дома.

Президент США также поздравил представителей угольной компании с тем, что впервые за много лет в Пенсильвании открылась шахта. По его словам, созданием новых рабочих мест в этом штате он выполняет свои предвыборные обещания.

В ходе недавнего визита в США Петра Порошенко действительно обсуждался вопрос о поставках Киеву американского угля. Об этом сам украинский президент сообщил по итогам переговоров с Трампом.

В середине марта Украина полностью остановила грузовое сообщение с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Тем самым был перекрыт в том числе официальный канал поставок угля с Донбасса. При этом в Киеве пообещали конфисковывать весь уголь, который будет незаконно попадать в Украину из регионов страны, которые она не контролирует.

 
 
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