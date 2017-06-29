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Полиция задержала водителя, пытавшегося въехать в толпу у мечети под Парижем
30.06.2017 06:54 — Новости Мира | Tut.by
Мужчина, собиравшийся въехать на автомобиле в толпу, хотел отомстить за недавние теракты исламистов в Париже, сообщила газета Le Parisien.
Французская полиция задержала мужчину, который вечером в четверг, 29 июня, пытался въехать на автомобиле в толпу людей у мечети в пригороде Парижа - Кретей. Об этом сообщили в местном полицейском управлении.
В результате происшествия никто не пострадал, поскольку машина не смогла преодолеть защитный барьер, установленный по периметру молитвенного сооружения. По информации газеты Le Parisien, 43-летний водитель, предположительно армянского происхождения, намеревался отомстить за недавние теракты исламистов в Париже. Ему удалось скрыться с места происшествия, но позднее его задержали стражи порядка, прибывшие с обыском в его дом.
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Мужчина, собиравшийся въехать на автомобиле в толпу, хотел отомстить за недавние теракты исламистов в Париже, сообщила газета Le Parisien.
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