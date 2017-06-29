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Миссия ОЗХО подтвердила применение химоружия в сирийском Хан-Шейхуне
30.06.2017 07:26 — Новости Мира | Tut.by
Специалистам ОЗХО и ООН еще предстоит определить, причастен ли к инциденту в сирийском Хан-Шейхуне официальный Дамаск.
Специальная комиссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила факт применения химических отравляющих веществ в сирийском городе
Как следует из документа, эксперты ОЗХО пришли к выводу, что большинство жителей Хан-Шейхуна, часть из которых впоследствии скончалась, подверглись воздействию нервно-паралитического газа «зарина или схожего с ним вещества». Об этом свидетельствует характер повреждений на местности.
Теперь специалистам из ОЗХО и ООН предстоит совместно выяснить, причастен ли к этой атаке официальный Дамаск.
Напомним, армию Асада подозревают в использовании химоружия в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, где погибли 87 человек, включая 30 детей, и пострадали более 550 человек. Британские и турецкие эксперты также выразили уверенность в том, что сирийские правительственные войска применили зарин.
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Теперь специалистам из ОЗХО и ООН предстоит совместно выяснить, причастен ли к этой атаке официальный Дамаск.
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