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Миссия ОЗХО подтвердила применение химоружия в сирийском Хан-Шейхуне

30.06.2017 07:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Специалистам ОЗХО и ООН еще предстоит определить, причастен ли к инциденту в сирийском Хан-Шейхуне официальный Дамаск.


Фото: Reuters

Специальная комиссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила факт применения химических отравляющих веществ в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля. Об этом сообщило в пятницу, 30 июня, агентство AFP со ссылкой на засекреченный доклад, выдержки из которого оно процитировало.

Как следует из документа, эксперты ОЗХО пришли к выводу, что большинство жителей Хан-Шейхуна, часть из которых впоследствии скончалась, подверглись воздействию нервно-паралитического газа «зарина или схожего с ним вещества». Об этом свидетельствует характер повреждений на местности.

Теперь специалистам из ОЗХО и ООН предстоит совместно выяснить, причастен ли к этой атаке официальный Дамаск.

Напомним, армию Асада подозревают в использовании химоружия в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, где погибли 87 человек, включая 30 детей, и пострадали более 550 человек. Британские и турецкие эксперты также выразили уверенность в том, что сирийские правительственные войска применили зарин.

 
 
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Теперь специалистам из ОЗХО и ООН предстоит совместно выяснить, причастен ли к этой атаке официальный Дамаск.

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