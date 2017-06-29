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Мадуро призвал жителей Венесуэлы отыскать атаковавшего здание суда пилота
30.06.2017 09:01 — Новости Мира | Tut.by
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал жителей страны помочь правоохранительным органам в поисках пилота вертолета Оскара Переса, который атаковал здания Верховного суда и МВД в Каракасе, передает
«Он преступник, убийца, и я прошу помощи у всего народа Венесуэлы. Если он ещё находится на нашей территории, то пусть народ Венесуэлы, опознав его, поймает этого террориста и преступника, где бы он ни был», —сказал Мадуро.
Ранее Венесуэла попросила Интерпол объявить в розыск призвавшего бороться с Мадуро офицера.
Напомним, 27 июня полицейский вертолет атаковал здание Верховного суда в Каракасе. Его
Позже министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас
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Ранее Венесуэла попросила Интерпол объявить в розыск призвавшего бороться с Мадуро офицера.
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