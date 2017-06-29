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Мадуро призвал жителей Венесуэлы отыскать атаковавшего здание суда пилота

30.06.2017 09:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал жителей страны помочь правоохранительным органам в поисках пилота вертолета Оскара Переса, который атаковал здания Верховного суда и МВД в Каракасе, передает РИА «Новости».


Оскар Перес. Скриншот видео

«Он преступник, убийца, и я прошу помощи у всего народа Венесуэлы. Если он ещё находится на нашей территории, то пусть народ Венесуэлы, опознав его, поймает этого террориста и преступника, где бы он ни был», —сказал Мадуро.

Ранее Венесуэла попросила Интерпол объявить в розыск призвавшего бороться с Мадуро офицера.

Напомним, 27 июня полицейский вертолет атаковал здание Верховного суда в Каракасе. Его угнал один из сотрудников местной полиции Оскар Перес. Подлетев к зданию суда, он стал сбрасывать на него гранаты. Он также выпустил заявление, в котором объявил о восстании против Мадуро, добавив, что против правительства выступает коалиция «военных чиновников, полицейских и гражданских лиц», «националистов, патриотов и институционалистов», которые не имеют партийной принадлежности.

Позже министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас заявил, что Перес связан с ЦРУ и посольством США. Он также рассказал, что вертолет «был украден с военной базы Ла-Карлота, расположенной в Каракасе», группой сотрудников спецслужб страны. Главным организатором угона, по словам Вильегаса, был Оскар Перес, который «находится под следствием в связи с подозрениями в его связях с ЦРУ» и с посольством США в Венесуэле.

 
 
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Ранее Венесуэла попросила Интерпол объявить в розыск призвавшего бороться с Мадуро офицера.

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