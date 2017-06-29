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Парламент Германии одобрил однополые браки

30.06.2017 10:21 — Новости Мира | Tut.by  
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В случае одобрения законопроекта бундесратом представители секс-меньшинств получат возможность заключать браки. Они будут иметь те же права, что и люди, состоящие в традиционных браках.


Фото: Reuters

Парламент Германии в пятницу, 30 июня, большинством голосов одобрил законопроект, предусматривающий полное и равноправное признание однополых браков.

Блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), представители которого составляют большинство в правящей коалиции, традиционно выступали против признания однополых браков. Однако 26 июня федеральный канцлер Германии, председатель ХДС Ангела Меркель объявила, что выступает за то, чтобы при возможном будущем голосовании о разрешении браков для однополых пар все депутаты принимали решение самостоятельно «по зову совести», а не руководствуясь общепартийной позицией и соблюдая фракционную дисциплину. При этом сама Меркель проголосовала против.

До 1969 года гомосексуальные связи в Германии уголовно преследовались. Однополые союзы регистрируют в Германии с 2001 года. Свои отношения к 2017 году официально оформили 34 тысячи гомосексуальных пар. Однако до настоящего времени гомосексуальные пары могли зарегистрировать свои отношения лишь в форме однополых партнерств. Такие союзы обладали меньшими правами, чем гетеросексуальные браки. В частности, они не пользовались льготами при налогообложении, предусмотренными в Германии для лиц, состоящих в браке, не могли усыновлять детей.

По данным соцопросов, большинство жителей Германии поддерживают однополые браки.

 
 
Ссылка на источник 30
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До 1969 года гомосексуальные связи в Германии уголовно преследовались. Однополые союзы регистрируют в Германии с 2001 года.

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