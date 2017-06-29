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Пожароопасную облицовку Гренфелл-тауэр выбрали с целью сэкономить

30.06.2017 11:22 — Новости Мира | Tut.by  
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При ремонте лондонской высотки Гренфелл-тауэр в 2014 году изначально хотели использовать огнеупорные панели с содержанием цинка, но затем заменили их на более дешевые алюминиевые, следует из документов, которые есть в распоряжении Би-би-си.


Фото: Reuters

Как выяснилось впоследствии, именно облицовка стала одной из причин быстрого распространения огня, охватившего 24-этажное здание на западе Лондона в ночь на 14 июня.

По последним данным, в результате пожара в здании погибли по меньшей мере 80 человек. Полиция предупреждает, что число жертв пока не окончательное и по мере опознания останков может измениться.

Ремонт здания проводился в 2013-2014 году, его заказчиком был муниципальный совет района. Как следует из сопровождавшей его документации, в июле 2014 года заказчик направил подрядчику список, в которым перечислялись способы сэкономить на ремонте.

Помимо других пунктов, в списке говорилось о том, что «алюминиевая облицовка вместо цинковой» позволит сэкономить около 300 тыс фунтов (примерно 390 тыс долларов).

В планах ремонта обозначено, что здание изначально планировали облицевать панелями с огнеупорным центром, содержащими цинк. Жителям здания также сказали, что на их доме будут цинковые панели.

И у цинковых панелей, которыми хотели облицевать здание, и у алюминиевых, которые в итоге установили, одинаковый официальный рейтинг пожарной безопасности, но на прошлой неделе выяснилось что использованная в Гренфелл-тауэр облицовка не прошла тест на возгораемость.

Суммма контракта на капитальный ремонт многоэтажки составляла 10 млн фунтов. Компании, задействованные в реставрации, ранее заявляли, что подвергались давлению со стороны чиновников, которые пытались снизить цену ремонта. Ремонт начался в 2013 году, а в 2014-м, после того как муниципальный совет несколько раз выражал недовольство дороговизной проекта, на нем поменялся подрядчик.

Причиной пожара в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр, по мнению полиции, стало возгорание холодильника в одной из квартир. По свидетельствам очевидцев, огонь быстро распространился по всей высоте здания сразу после того, как загорелась облицовка фасада.

После пожара правительство Британии провело инспекцию облицовки в 600 подобных Гренфелл-Тауэр зданиях по всей стране. Выяснилось, что облицовка 60 многоэтажных жилых домов в 25 районах Англии не соответствует требованиям противопожарной безопасности.

Американская компания Arconic, производящая облицовочные панели, уже объявила о прекращении их продаж изделий по всему миру.

Ведется публичное расследование причин пожара, которое возглавляет бывший судья Апелляционного суда сэр Мартин Мур-Бик.

 
 
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При ремонте лондонской высотки Гренфелл-тауэр в 2014 году изначально хотели использовать огнеупорные панели с содержанием цинка, но затем заменили их на более...

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