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В Японии судят трех бывших руководителей компании-оператора АЭС "Фукусима"

30.06.2017 13:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Трех бывших руководителей компании-оператора атомной электростанции «Фукусима-1» обвиняют в преступной халатности. Истцы считают, что на АЭС в 2011 году не были предприняты достаточные меры безопасности.


Фото: Reuters

В Токио в пятницу, 30 июня, начался судебный процесс против бывшего руководства компании-оператора атомной электростанции «Фукусима-1» Tepco, где в 2011 году произошла авария в результате землетрясения и цунами. Экс-председатель компании и два вице-президента Tepco обвиняются в преступной халатности.

Сторона обвинения считает, что на АЭС не были предприняты достаточные меры безопасности на случай цунами. Истцами выступают пострадавшие в результате катастрофы и родственники жертв.

В марте 2011 года после сильного землетрясения и последовавшего цунами на АЭС «Фукусима-1» вышла из строя система охлаждения, что повлекло за собой расплавление активной зоны реакторов. Три из шести реакторов АЭС были повреждены. Это привело к радиоактивному загрязнению окружающих территорий. Десятки тысяч человек были эвакуированы из зоны заражения.

 
 
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Сторона обвинения считает, что на АЭС не были предприняты достаточные меры безопасности на случай цунами. Истцами выступают пострадавшие в результате катастрофы...

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