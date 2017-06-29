В Украине заявили о задержании двух российских пограничников

В Херсонской области пограничники задержали 30 июня двух человек. В ходе допроса задержанные рассказали, что являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ России. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.

«Сегодня, 30 июня, около 2.30, пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины в Херсонской области на берегу Перекопского залива задержали двух неизвестных лиц без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу. Во время предыдущего опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ», — написал Назаренко на своей странице в Facebook.

Со слов мужчин, они выполняли роль нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины.

В отношении задержанных граждан России проводятся определенные законодательством административно-процессуальные действия, сообщил глава погранслужбы.

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что Пограничная служба ФСБ России направила обращение украинской стороне, в котором просит предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся в Украине, передает "Интерфакс-Украина".