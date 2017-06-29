ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Украине заявили о задержании двух российских пограничников

30.06.2017 13:30 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Херсонской области пограничники задержали 30 июня двух человек. В ходе допроса задержанные рассказали, что являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ России. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.

«Сегодня, 30 июня, около 2.30, пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины в Херсонской области на берегу Перекопского залива задержали двух неизвестных лиц без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу. Во время предыдущего опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ», — написал Назаренко на своей странице в Facebook.

Со слов мужчин, они выполняли роль нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины.

В отношении задержанных граждан России проводятся определенные законодательством административно-процессуальные действия, сообщил глава погранслужбы.

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что Пограничная служба ФСБ России направила обращение украинской стороне, в котором просит предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся в Украине, передает "Интерфакс-Украина".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со слов мужчин, они выполняли роль нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Японии судят трех бывших руководителей компании-оператора АЭС "Фукусима"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика