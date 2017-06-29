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Пожар в чернобыльской зоне: радиационный фон под контролем

30.06.2017 14:06 — Новости Мира | БДГ  
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В регионах Чернобыля на территории Украины продолжается пожар: горят 25 га древесины и лесной подстилки.

Об этом утром сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, отметив, что к тушению пожара привлечено 36 единиц техники и 125 человек.

Возгорание произошло 29 июня вблизи села Буряковка на территории Лубянского лесничества.

По словам представителя Гидромета Марии Герменчук, изменения радиационного фона не произошло и в дальнейшем не ожидается.

Герменчук также сообщила, что на территории Беларуси в Гомельской области система радиационного мониторинга работает в штатном режиме, проводит измерения мощности дозы гамма-излучения.

Кроме того, измерения проводятся на всех ближайших к очагу метеостанциях, исследуются пробы атмосферного воздуха, ситуация остается стабильной.

На территории Украины в зоне отчуждения также ухудшения радиационной обстановки не наблюдается. Радиационная ситуация находится под контролем. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, передает УНН.

«Учитывая радиологическую значимость пожара на территории зоны отчуждения усилен контроль за радиационной ситуацией. В оперативном режиме анализируются данные по мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) и содержанию радионуклидов в воздухе в районе пожара», - отмечается в сообщении Министерства экологии и природных ресурсов Украины, пишет УНИАН

Фото: РИА Новости

 
 
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В регионах Чернобыля на территории Украины продолжается пожар: горят 25 га древесины и лесной подстилки.

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