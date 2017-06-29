|
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы, пока им не вернут право голоса
30.06.2017 16:17 — Новости Мира | Tut.by
Москва приняла решение приостановить уплату своего взноса в Совет Европы за 2017 год до тех пор, пока в полном объеме не будут восстановлены полномочия делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что Россия, несмотря ни на что, «продолжает полноценно работать в Совете Европы, включая выполнение обязательств по конвенциям, в которых она принимает участие».
В комментарии говорится, что в Москве выражают обеспокоенность углубляющимся кризисом в ПАСЕ. «Ситуация в Парламентской ассамблее лишь деградирует: там развернута оголтелая кампания по преследованию парламентариев, настроенных на скорейшую нормализацию взаимодействия с Россией в рамках Совета Европы», — подчеркнули в ведомстве.
Россию в ПАСЕ лишили права голоса и исключили из всех руководящих органов в апреле 2014 года после присоединения Крыма.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил генсеку СЕ Турбьёрну Ягланду, что это решение будет действовать до "безусловного восстановления в полном объеме полномочий"...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии