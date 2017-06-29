|
Жертвами непогоды в Москве и области стали три человека, как минимум шестеро пострадавших
30.06.2017 16:56 — Новости Мира | Tut.by
Три человека погибли и по меньшей мере пятеро пострадали в результате грозы в московском регионе. Об этом сообщает
Несчастный случай произошел на территории Новой Москвы. В результате шквалистого ветра с грузовика сбросило бетонное кольцо, и оно, покатившись, задавило двух мужчин. Один из них скончался на месте, второй умер в машине скорой помощи.
В подмосковном Дмитрове ударом молнии убило 33-летнего мужчину. Прибывшие врачи скорой констатировали его смерть.
В Москве пока известно о трех пострадавших: от падения деревьев пострадали две женщины и мужчина.
В Раменском с многочисленными ушибами и травмами позвоночника госпитализированы две женщины, которых придавило упавшее дерево.
Как сообщили
В московских аэропортах из-за непогоды были задержаны в общей сложности более 60 авиарейсов, сообщает РБК.
По данным сервиса, в аэропорту Домодедово задержаны 30 рейсов, отменены семь. В Шереметьево задержали 31 рейс.
В Сети появилось видео затопленной взлетной полосы в Шереметьево.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.Видео:
Минэнерго РФ сообщает, что около 4,4 тыс. человек остались без электроснабжения.
Сейчас во многих районах Москвы идет проливной дождь, местами с градом. По прогнозам синоптиков, неблагоприятная ситуация сохранится до 03.00 1 июля.
На Москву и область с 30 июня
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По прогнозам синоптиков, неблагоприятная ситуация сохранится до 03.00 1 июля.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии