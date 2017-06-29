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Жертвами непогоды в Москве и области стали три человека, как минимум шестеро пострадавших

30.06.2017 16:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Три человека погибли и по меньшей мере пятеро пострадали в результате грозы в московском регионе. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.


Фото из instagram

Несчастный случай произошел на территории Новой Москвы. В результате шквалистого ветра с грузовика сбросило бетонное кольцо, и оно, покатившись, задавило двух мужчин. Один из них скончался на месте, второй умер в машине скорой помощи.

В подмосковном Дмитрове ударом молнии убило 33-летнего мужчину. Прибывшие врачи скорой констатировали его смерть.

В Москве пока известно о трех пострадавших: от падения деревьев пострадали две женщины и мужчина.

В Раменском с многочисленными ушибами и травмами позвоночника госпитализированы две женщины, которых придавило упавшее дерево.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах города, «в столице произошли подтопления пяти низменных участков автодорог, повалены более 40 деревьев».

В московских аэропортах из-за непогоды были задержаны в общей сложности более 60 авиарейсов, сообщает РБК.

По данным сервиса, в аэропорту Домодедово задержаны 30 рейсов, отменены семь. В Шереметьево задержали 31 рейс.

В Сети появилось видео затопленной взлетной полосы в Шереметьево.

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Видео: YouTube

Минэнерго РФ сообщает, что около 4,4 тыс. человек остались без электроснабжения.

Сейчас во многих районах Москвы идет проливной дождь, местами с градом. По прогнозам синоптиков, неблагоприятная ситуация сохранится до 03.00 1 июля.

 

#длятехктоневидел #ураган #ураганвмоскве #тропическийдождь #ветхозаветныйдождь

Публикация от Игорь Строгов (@strogov13_) Июн 30 2017 в 6:48 PDT

На Москву и область с 30 июня обрушились ливень, гроза, град, сильный ветер до 15−20 м/с. В Гидрометцентре сообщили, что такого дождя, как 30 июня, в российской столице не было 100 лет.

 
 
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По прогнозам синоптиков, неблагоприятная ситуация сохранится до 03.00 1 июля.

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