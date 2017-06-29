отпечатки пальцев, данные паспорта: ЕС создает банк данных неграждан Евросоюза

ЕС будет собирать воедино данные въезжающих из третьих стран. Новая система будет нацелена в первую очередь на антитеррористическую борьбу. Для этих целей будут регистрироваться отпечатки пальцев, фотографии въезжающих и их паспортные данные. О соответствующем соглашении между представителями Европарламента и странами — членами ЕС сообщили в пятницу, 30 июня, послы государств Евросоюза в Брюсселе.

Предполагается, что новая система будет способствовать сокращению времени ожидания при пересечении официальной границы ЕС и поможет устанавливать случаи несоблюдения разрешенного срока пребывания в Евросоюзе. Нововведение коснется граждан стран, не входящих в ЕС, даже если они не должны оформлять въездные визы, при краткосрочных поездках в Европейский Союз — до 90 дней.

Данные будут храниться в течение трех лет, в некоторых случаях — до пяти лет. Доступ к информации получат пограничные и визовые службы, а также ведомства, ответственные за выдачу разрешений на пребывание. В случае расследования террористических дел или иных тяжелых преступлений сведения из новой базы данных сможет использовать и Европол. При этом ведомства по делам беженцев доступа к банку данных не получат.

Новая система еще должна пройти формальную процедуру одобрения с обеих сторон. Ее введение в действие ожидается в 2020 году.