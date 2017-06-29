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В ФСБ прокомментировали задержание российских пограничников в Украине
30.06.2017 20:35 — Новости Мира | Tut.by
Российские пограничники попали на территорию Украины из-за того, что сбились с маршрута. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
«В ночь с 29 на 30 июня в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска два сотрудника Управления сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны представителями пограничного ведомства сопредельного государства», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
«Надеемся, что в соответствии с нормами международного законодательства сотрудники Пограничной службы ФСБ России в ближайшее время будут возвращены на территорию Российской Федерации», — добавили в погрануправлении.
Российские пограничники
Как сообщил «Интерфакс-Украина», суд Херсонской области принял решение арестовать задержанных на 15 суток.
В августе 2014 года, напомним, на территории Украины в Донецкой области были
31 августа 2014 года, после переговоров президентов России и Украины в Минске, военных передали Москве.
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