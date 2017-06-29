ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ФСБ прокомментировали задержание российских пограничников в Украине

30.06.2017 20:35 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Российские пограничники попали на территорию Украины из-за того, что сбились с маршрута. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«В ночь с 29 на 30 июня в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска два сотрудника Управления сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны представителями пограничного ведомства сопредельного государства», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

«Надеемся, что в соответствии с нормами международного законодательства сотрудники Пограничной службы ФСБ России в ближайшее время будут возвращены на территорию Российской Федерации», — добавили в погрануправлении.

Российские пограничники были задержаны на территории Херсонской области 30 июня. После задержания они пояснили, чтовыполняли роль нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины.

Как сообщил «Интерфакс-Украина», суд Херсонской области принял решение арестовать задержанных на 15 суток.

В августе 2014 года, напомним, на территории Украины в Донецкой области были задержаны 10 костромских десантников. По версии российской стороны, десантники заблудились во время учений и случайно заехали на территорию Украины.

31 августа 2014 года, после переговоров президентов России и Украины в Минске, военных передали Москве.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Надеемся, что в соответствии с нормами международного законодательства сотрудники Пограничной службы ФСБ России в ближайшее время будут возвращены на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
отпечатки пальцев, данные паспорта: ЕС создает банк данных неграждан Евросоюза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика