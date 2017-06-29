В ФСБ прокомментировали задержание российских пограничников в Украине

Российские пограничники попали на территорию Украины из-за того, что сбились с маршрута. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«В ночь с 29 на 30 июня в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска два сотрудника Управления сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны представителями пограничного ведомства сопредельного государства», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

«Надеемся, что в соответствии с нормами международного законодательства сотрудники Пограничной службы ФСБ России в ближайшее время будут возвращены на территорию Российской Федерации», — добавили в погрануправлении.

Российские пограничники были задержаны на территории Херсонской области 30 июня. После задержания они пояснили, чтовыполняли роль нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины.

Как сообщил «Интерфакс-Украина», суд Херсонской области принял решение арестовать задержанных на 15 суток.

В августе 2014 года, напомним, на территории Украины в Донецкой области были задержаны 10 костромских десантников . По версии российской стороны, десантники заблудились во время учений и случайно заехали на территорию Украины.

31 августа 2014 года, после переговоров президентов России и Украины в Минске, военных передали Москве.