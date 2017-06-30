В США предупредили об угрозе кибератак на ядерную инфраструктуру страны

Хакеры могут готовить новые атаки на объекты энергетической инфрастурктуры в США, в том числе связанные с ядерным сектором. Об этом, как сообщает Reuters, говорится в докладе, подготовленном Департамента внутренней безопасности США и Федеральным бюро расследований (ФБР).

Доклад, подготовленный силовыми структурами, предназначен для предприятий, связанных с энергетикой. По данным властей, хакеры с мая предпринимают попытки взломать компьютерные системы промышленных объектов. При этом они используют методы фишинга, рассылая зараженные письма по электронной почте. С помощью вредоносных программ они собирают информацию о работе электронных систем, которую позднее могут использовать для перехвата контроля над ними.

В докладе сообщается, что службы безопасности сумели зафиксировать несколько подобных атак. При этом установить конкретную цель хакеров пока не удалось. «Исторически сложилось, что кибератаки на энергетический сектор преследуют различные цели, от кибершпионажа до создания сбоев в работе энергосистем в случае конфликта», — цитирует агентство текст доклада.​

Reuters со ссылкой на профильный портал E&E News, занимающийся освещение новостей, связанных с энергетикой, сообщает что правоохранительные органы США занимаются расследованием нескольких случаев попыток несанкционированного доступа хакеров к системам нескольких ядерных установок.

По данным портала, кибератаки не повлекли за собой нарушение систем безопасности объектов. Этот инцидент получил кодовое название «Ядерный 17». Представители компаний в энергетическом секторе США, опрошенные изданием, отказались сообщить более подробную информацию о деталях атак. При этом официальный представитель Entergy Corp., которая является оператором нескольких АЭС, подтвердил, что компании известно о попытках кибератак, однако ее объекты не пострадали от действий хакеров.

В конце июня вирус-шифровальщик, которому было присвоено название Petya, атаковал электронные системы ряда компаний по всему миру. Наибольший ущерб от действий хакеров понесли Украина и Россия. Всего в двух странах от вируса пострадали порядка 80 компаний. Среди них оказались «Роснефть», «Башнефть», Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold).