ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

New York Post опубликовала статью о Трампе из трех слов

01.07.2017 08:27 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американская газета New York Post опубликовала статью, посвященную президенту США Дональду Трампу, которая состоит всего из трех слов. Соответствующий материал появился в печатном номере издания в пятницу.

Статья, вышедшая под заголовком «О „твитах“ Трампа», опубликована в разделе, где печатаются материалы, отражающие мнение редакции издания. Ее текст гласит: «Остановись. Просто остановись».

На своем сайте New York Post в электронной версии статьи разместила ссылку на другой материал, посвященный скандалу, разгоревшемуся вокруг недавнего «твита» Трампа, в котором он оскорбил двух ведущих телеканала MSNBC, критиковавших его.

В четверг Трамп разместил в своем Twitter запись, в которой грубо обозвал Мику Бжезински и Джо Скарборо, являющихся ведущими популярной новостной программы MSNBC. Первую президент, в частности, назвал «сумасшедшей», а второго — «психопатом».

После этого на Трампа обрушился шквал критики со стороны как представителей СМИ, так и политиков, в том числе представителей его Республиканской партии. Телекомпания MSNBC выступила с заявлением, в котором также осудила слова Трампа. Представитель Белого дома Сара Хакаби-Сандерс в свою очередь выступила в защиту высказываний президента, заявив, что он «отвечает ударом на удар» и «не даст запугать себя либеральным СМИ», критикующим его.

Трамп после инаугурации начал пользоваться официальным президентским аккаунтом в Twitter, однако при этом продолжил публиковать сообщения на своей личной странице в этом сервисе. Республиканец уделяет повышенное внимание социальным сетям в качестве средства информации и общения со своими сторонниками. Он ранее заявлял, что без способности доводить с помощью соцсетей свои мысли до общественности он никогда, по его мнению, не стал бы президентом США. Многие публикуемые Трампом в Twitter сообщения часто подвергаются критике со стороны противников президента.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие публикуемые Трампом в Twitter сообщения часто подвергаются критике со стороны противников президента.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В США предупредили об угрозе кибератак на ядерную инфраструктуру страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика