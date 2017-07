New York Post опубликовала статью о Трампе из трех слов

Американская газета New York Post опубликовала статью, посвященную президенту США Дональду Трампу, которая состоит всего из трех слов. Соответствующий материал появился в печатном номере издания в пятницу.

Статья, вышедшая под заголовком «О „твитах“ Трампа», опубликована в разделе, где печатаются материалы, отражающие мнение редакции издания. Ее текст гласит: «Остановись. Просто остановись».