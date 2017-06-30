New York Post опубликовала статью о Трампе из трех слов

Американская газета New York Post опубликовала статью, посвященную президенту США Дональду Трампу, которая состоит всего из трех слов. Соответствующий материал появился в печатном номере издания в пятницу.

Статья, вышедшая под заголовком «О „твитах“ Трампа», опубликована в разделе, где печатаются материалы, отражающие мнение редакции издания. Ее текст гласит: «Остановись. Просто остановись».

На своем сайте New York Post в электронной версии статьи разместила ссылку на другой материал, посвященный скандалу, разгоревшемуся вокруг недавнего «твита» Трампа, в котором он оскорбил двух ведущих телеканала MSNBC, критиковавших его.

В четверг Трамп разместил в своем Twitter запись , в которой грубо обозвал Мику Бжезински и Джо Скарборо, являющихся ведущими популярной новостной программы MSNBC. Первую президент, в частности, назвал «сумасшедшей», а второго — «психопатом».

После этого на Трампа обрушился шквал критики со стороны как представителей СМИ, так и политиков, в том числе представителей его Республиканской партии. Телекомпания MSNBC выступила с заявлением, в котором также осудила слова Трампа. Представитель Белого дома Сара Хакаби-Сандерс в свою очередь выступила в защиту высказываний президента, заявив, что он «отвечает ударом на удар» и «не даст запугать себя либеральным СМИ», критикующим его.

Трамп после инаугурации начал пользоваться официальным президентским аккаунтом в Twitter, однако при этом продолжил публиковать сообщения на своей личной странице в этом сервисе. Республиканец уделяет повышенное внимание социальным сетям в качестве средства информации и общения со своими сторонниками. Он ранее заявлял, что без способности доводить с помощью соцсетей свои мысли до общественности он никогда, по его мнению, не стал бы президентом США. Многие публикуемые Трампом в Twitter сообщения часто подвергаются критике со стороны противников президента.