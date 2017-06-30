До победы в битве за Ракку еще далеко. Но в поселке Айн-Исса, расположенном всего в 56 км от линии фронта, жители уже задумываются о жизни после халифата.



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В среду спецпосланник США в сражающейся с ИГ международной коалиции Бретт Макгурк прибыл в штаб-квартиру Гражданского совета Ракки, чтобы встретиться с местными лидерами, которым предстоит взять в свои руки власть.

«Впереди ждут огромные трудности», — заявил генерал.

«Соединенные Штаты привержены борьбе с Даеш (ИГ) до победного конца. Поэтому мы здесь. И мы хотим добиться того, чтобы тот, кто придет на смену, принес стабильность», — подчеркнул Макгурк.

«К сегодняшнему дню коалиция освободила около 60 тыс. кв. км территории. Мы освободили около четырех миллионов человек», — добавил он.

Присутствие Бретта Макгурка в Айн-Иссе — свидетельство растущей вовлеченности в военные действия Соединенных Штатов, поддерживающих «Сирийские демократические силы» (СДС), коалицию арабских и курдских бойцов, ведущих наступление на Ракку.

Пока продолжается наступление, из города целыми семьями бегут местные жители. Многие оказываются в лагере на окраине Айн-Иссы. Их будущее кажется столь же неопределенным, как и будущее всей Сирии после шести лет войны. Люди, живущие здесь в палатках, еще недавно находились под гнетом «Исламского государства». Для некоторых здесь даже жизнь в пыли и под палящим солнцем кажется облегчением.

Уголок жен джихадистов

Но не все обитатели лагеря в Айн-Иссе жили в халифате против своей воли.

Один угол лагеря отдан женам и детям боевиков. Неудивительно, что особой популярностью они здесь не пользуются.

Нур приехала в Ракку из Ливана к своему мужу-джихадисту два года назад. Когда его убили, она вышла замуж за тунисца. Таким образом она примкнула к относительно привилегированному в ИГ слою — женам иностранных боевиков. Нур и сейчас не очень переживает по поводу жестокого обращения боевиков ИГ с превращенными в сексуальных рабынь женщинами-езидами.

«Отношения между женами и секс-рабынями были очень напряженными», — говорит Нур.

«Некоторые даже развелись со своими мужьями из-за этого. Те слишком много тратили на своих рабынь, покупали им лучшую косметику, одежду и украшения», — рассказывает она.

«У моего первого мужа в телефоне было приложение — рынок сексуальных рабынь, — вспоминает Нур. — Они обменивались фотографиями накрашенных, приодетых рабынь и просили две тысячи долларов за одну, три тысячи за другую… Девственница стоила 10 тысяч».

Халифат, может быть, и рассыпается, но образ мышления ИГ жив.

«Точно и аккуратно»

Если самопровозглашенная столица ИГ падет, во многом это произойдет благодаря поддержке, которую американские военные и их союзники по коалиции, в том числе и британцы, оказывают бойцам СДС.





Транспортный самолет ВВС США приземляется на пыльную взлетную полосу, вырытую на склоне холма. Здесь находится основной оперативный центр американцев на севере Сирии. С этой базы американцы осуществляют поддержку своих военных и поставляют вооружения отрядам СДС.

США неохотно афишируют свое присутствие в Сирии. Число их военных здесь оценивается в несколько сотен. Сколько их точно, американцы не говорят.

Их спецназ участвует в наземных боях, а авиация бомбит Ракку.

В начале июня следователи ООН по военным преступлениям предупредили об «ошеломляющих жертвах» в Ракке: сотни гражданских лиц погибли с марта в ходе поддерживаемого воздушными ударами и артиллерией коалиции наступления курдов на город.

Командующий войсками коалиции генерал Стивен Таунсенд отвергает обвинения в том, что США недостаточно аккуратны при бомбежках Ракки. «Попробуйте найти более аккуратную и более тщательно выверенную кампанию в истории войн на нашей планете», — заявил Таунсенд в интервью Би-би-си.

«Я думаю, что мы настолько осторожны, насколько это необходимо и насколько это возможно. Я не согласен с человеком в ООН, сделавшим это преувеличенное заявление о том, что людские потери ошеломляющи, — говорит командующий войсками коалиции. — Покажите мне свидетельства этого».

Общий враг… на время

Американский оперативный центр на севере Сирии — одна из нескольких баз США в этом регионе. Основная инфраструктура появилась в последние полгода.

Но прийти куда-то зачастую проще, чем уйти, американцы уже поняли это в Афганистане и Ираке. Сирия, возможно, не станет исключением.

«ИГИЛ (другое название ИГ) явно не будет побеждено со взятием Мосула или Ракки, — говорит генерал Таунсенд. — Останется еще много тяжелой работы. Мосул и Ракка — это промежуточные цели на пути к победе».

Как именно будет выглядеть эта будущая победа, пока не ясно. Конец халифата не будет означать окончание войны в Сирии.





Пока что у Вашингтона и Москвы в Сирии есть общий враг. Но когда с ИГ будет покончено, останутся две крупные державы, поддерживающие противоположные стороны в этой неоконченной войне. Угроза потенциальной конфронтации здесь вполне реальна.