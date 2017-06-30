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Южнокорейский президент назвал условие для начала диалога с КНДР
01.07.2017 09:47 — Новости Мира | Tut.by
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время своего выступления в Вашингтоне рассказал, на какие уступки должна пойти КНДР, чтобы между Сеулом и Пхеньяном начался диалог. Об этом сообщает Reuters.
Южнокорейский лидер заявил, что такое развитие ситуации возможно, если Пхеньян пообещает прекратить ядерные и баллистические провокации или же освободит задержанных в Северной Корее американских граждан.
Также он указал на то, что «окончательной целью является ликвидация ядерной программы Северной Кореи», и напомнил, что на этом пути все должно происходить поэтапно, а каждый шаг в ликвидации ядерной программы должны верифицировать.
Ранее президент США
По словам хозяина Белого дома, Вашингтон приступает к реализации «спектра мер в областях дипломатии, безопасности и экономики» для того, чтобы добиться прекращения ядерных и ракетных разработок КНДР. Американский лидер также призвал страны мира присоединиться к санкциям в отношении Пхеньяна.
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Также он указал на то, что "окончательной целью является ликвидация ядерной программы Северной Кореи", и напомнил, что на этом пути все должно происходить поэтапно,...
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