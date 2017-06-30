Число пострадавших от стихии в Москве увеличилось до 19 человек, двое погибли от удара молнии

Шестнадцать человек пострадали в результате непогоды в Москве. Еще три человека госпитализированы в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.



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«Травмы различной степени тяжести получили три человека. Все они госпитализированы», — сказал источник.

Таким образом, в Москве и Московской области жертвами стихии стали два человека, их убило молниями, еще 19 пострадали.

«В Москве пострадали 16 человек, шесть из них находятся в больницах с травмами различной степени тяжести, среди них один ребенок», — сказал собеседник агентства. Десятерым пострадавшим оказана медицинская помощь.

Еще три человека пострадали от непогоды в Тульской области. Один из них госпитализирован, двоим медицинская помощь оказана амбулаторно.

Накануне СМИ сообщали и о трагическом случае, произошедшем в непогоду , — в результате шквалистого ветра с грузовика сбросило бетонное кольцо, и оно, покатившись, задавило двух мужчин. Один из них скончался на месте, второй умер в машине скорой помощи.

В Подмосковье произошли отключения энергоснабжения в 79 населенных пунктах. Оказались обесточенными 13 муниципальных образований, почти 1400 жилых домов, в которых проживают более 3800 человек, повалены более 110 деревьев, повреждены кровли пяти жилых домов и одного роддома.

«В Москве произошли падения более 1150 деревьев, повалены три столба освещения, получили повреждения 95 автомобилей», — сказал источник. Кроме того, ветер повредил кровли 10 домов — семи многоквартирных и трех частных. Дождем были затоплены 24 участка проезжей части.

Ливень и шквалистый ветер обрушились на Москву и Подмосковье днем 30 июня. Как сообщили синоптики, за день в российской столице выпало более 90% от месячной нормы осадков.

«Количество осадков за 30 июня в Москве — самое большое за историю наблюдений, прежний рекорд составлял 22,3 миллиметра и принадлежал 1923 году. Самая большая суточная сумма осадков для июня составляет 62,5 миллиметра и была зарегистрирована в 1970 году», — сообщили в Гидрометцентре России.