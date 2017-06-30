ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Число пострадавших от стихии в Москве увеличилось до 19 человек, двое погибли от удара молнии

01.07.2017 11:02 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Шестнадцать человек пострадали в результате непогоды в Москве. Еще три человека госпитализированы в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.


Фото из instagram

«Травмы различной степени тяжести получили три человека. Все они госпитализированы», — сказал источник.

Таким образом, в Москве и Московской области жертвами стихии стали два человека, их убило молниями, еще 19 пострадали.

«В Москве пострадали 16 человек, шесть из них находятся в больницах с травмами различной степени тяжести, среди них один ребенок», — сказал собеседник агентства. Десятерым пострадавшим оказана медицинская помощь.

Еще три человека пострадали от непогоды в Тульской области. Один из них госпитализирован, двоим медицинская помощь оказана амбулаторно.

Накануне СМИ сообщали и о трагическом случае, произошедшем в непогоду, — в результате шквалистого ветра с грузовика сбросило бетонное кольцо, и оно, покатившись, задавило двух мужчин. Один из них скончался на месте, второй умер в машине скорой помощи.

В Подмосковье произошли отключения энергоснабжения в 79 населенных пунктах. Оказались обесточенными 13 муниципальных образований, почти 1400 жилых домов, в которых проживают более 3800 человек, повалены более 110 деревьев, повреждены кровли пяти жилых домов и одного роддома.

«В Москве произошли падения более 1150 деревьев, повалены три столба освещения, получили повреждения 95 автомобилей», — сказал источник. Кроме того, ветер повредил кровли 10 домов — семи многоквартирных и трех частных. Дождем были затоплены 24 участка проезжей части.

Ливень и шквалистый ветер обрушились на Москву и Подмосковье днем 30 июня. Как сообщили синоптики, за день в российской столице выпало более 90% от месячной нормы осадков.

«Количество осадков за 30 июня в Москве — самое большое за историю наблюдений, прежний рекорд составлял 22,3 миллиметра и принадлежал 1923 году. Самая большая суточная сумма осадков для июня составляет 62,5 миллиметра и была зарегистрирована в 1970 году», — сообщили в Гидрометцентре России.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Количество осадков за 30 июня в Москве - самое большое за историю наблюдений, прежний рекорд составлял 22,3 миллиметра и принадлежал 1923 году. Самая большая суточная...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Южнокорейский президент назвал условие для начала диалога с КНДР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика