СМИ узнали о полете самолета-разведчика США у российской базы в Сирии

Разведывательный патрульный самолет ВВС США P-8 Poseidon в пятницу, 30 июня, пролетел рядом с российской военно-морской базой в сирийском городе Тартус. Об этом сообщает Интерфакс ​со ссылкой на ​данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

P-8 Poseidon в пятницу вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и направился к берегам Сирии. Он совершил несколько облетов близ Тартуса. При этом он находился на расстоянии порядка 40 км от российской базы.