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СМИ узнали о полете самолета-разведчика США у российской базы в Сирии
01.07.2017 11:51 — Новости Мира | Tut.by
Разведывательный патрульный самолет ВВС США P-8 Poseidon в пятницу, 30 июня, пролетел рядом с российской военно-морской базой в сирийском городе Тартус. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.
P-8 Poseidon в пятницу вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и направился к берегам Сирии. Он совершил несколько облетов близ Тартуса. При этом он находился на расстоянии порядка 40 км от российской базы.
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