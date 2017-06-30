Самый обаятельный и привлекательный. За что все любят канадского премьер-министра
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1 июля Канада отмечает свой национальный праздник — День Канады и 150-лет основания Канадской конфедерации. В стране, где каждый шестой житель — переселенец, а потому существует много национальных праздников и праздников отдельных провинций, — это самое главное государственное мероприятие. В этот день проходят концерты, парады и фестивали, многие жители берут «long weekend’ы», чтобы большее количество времени провести с семьей или друзьями.
Но современная Канада сегодня это и
Джастин Трюдо. Канадский премьер часто дает инфоповоды, не связанные с политикой: его героем комиксов, он невзначай может « делают » свадебное фото, испортить звездой бала выпускников или стать в своем кабинете крепость из одеял для девочки. Знаменит он и построить к необычным и ярким носкам. своим пристрастием
В честь Дня Канады TUT.BY предлагает подборку фото самого обаятельного политика мира.
Джастин Трюдо идет на пресс-конференцию в Оттаве. Канада, 27 июня 2017 года. Фото: Chris Wattie/ Reuters Премьер-министру Канады повязывают традиционную ленту на мероприятии, посвященному созданию нового район для коренных народов. Мероприятие проходит на Парламентских холмах. Провинция Онтарио, Канада. 21 июня 2017 года. Фото: Chris Wattie / Reuters Джастин Трюдо в носках с изображением национального символа Канады — кленового листа — во время встречи первых министров в Оттаве. Канада. 23 ноября 2015 года. Фото: Chris Wattie / Reuters Канадский премьер-министр позирует для селфи с рабочим. Провинция Онтарио, Канада. 1 феврал 2017 года. Фото: Chris Wattie / Reuters Жена Софи Грегуар-Трюдо в шутку прикрывает рот своему мужу на одном из официальных мероприятий. Оттава, Канада. 9 декабря 2015 года. Фото: Chris Wattie / Reuters Джастин Трюдо со своей женой во время гей-парада в Ванкувере, Британская Колумбия. Фото: Ben Nelms / Reuters Премьер-министр (в центре) стоит в носках перед сценой во время празднования Дня Халса. Онтарио, Канада. 30 апреля 2017 года. Фото: Chris Helgren / Reuters Канадскй преьмер беседует с женщиной во время празднования Вайсахи на Парламентском холме в Оттаве, Канада. 11 апреля 2016 года. Фото: Chris Wattie / Reuters Джастин Трюдо, британский принц Гарри и мэр Джон Тори приветствуют хоккеистов. Онтарио, Канада. 2 мая 2016 года. Фото: Mark Blinch / Reuters Премьер Канада рисует точки на костюме льва во время китайского новогоднего парада в Ванкувере, Канада. 29 января 2017 года. Фото: Ben Nelms / Reuters Трюдо «дает пять» роботу во время демонстрации робототехники. Квебек, Канада. 24 марта 2017 года. Фото: Christinne Muschi / Reuters Джастин Трюдо отдыхает со своей дочерью Эллой-Грейс в парке развлечений. Альберта, Канада. 15 июля 2016 года. Фото: Todd Korol / Reuters Джастин Трюдо на церемонии курения во время празднования национального дня аборигенов. Квебек, Канада. 21 июня 2016 года. Фото: Chris Wattie / Reuters Канадский премьер в тематических носках «Звездных войн» во время встречи с ирландским коллегой Эндой Кенни. Монреаль, Канада. 4 мая 2017 года. Фото: Christinne Muschi / Reuters Премьер во время боя на ринге в Бруклине, Нью-Йорк, США. 21 апреля 2016 года. Фото: Carlo Allegri / Reuters Джастин Трюда за выпечкой блинов. Калгари, Альберта. 7 июля 2013 года. Фото: Todd Korol / Reuters Джастин Трюдо в красочных носках во время сессии вопросов и ответов в американской Торговой палате в Вашингтоне, США. 31 марта 2016 года. Фото: Gary Cameron / Reuters
Джастин Трюда радуется подарку — меховым перчаткам -- на Ассамблее Первых стран. Квебек, Канада. 6 декабря 2016 года. Фото: Chris Wattie / Reuters
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В честь Дня Канады TUT.BY предлагает подборку фото самого обаятельного политика мира.
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