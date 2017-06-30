ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С горы Гедиминаса в Вильнюсе сполз дерн, власти опасаются схода оползня

01.07.2017 19:45 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С вильнюсской горы Гедиминаса сполз дерн, специалисты опасаются еще большего оползня, сообщил 1 июля вице-министр культуры Ренальдас Аугустинавичюс.


Фото: delfi.lt

«Сегодня утром на юго-восточном склоне зафиксировали несколько поверхностных оползней. (…) Во время осмотра констатировали, что сполз только дерн. Представители Литовской геологической службы предполагают, что есть угроза формирования более глубокого оползня на юго-восточном склоне», — сказал вице-министр.


Фото: delfi.lt

По словам Аугустинавичюса, башня по-прежнему доступна для туристов. «Ни башне, ни посетителям никакая угроза не грозит», — сказал он.

Было решено закрыть пешеходную дорожку у подножия юго-восточного склона горы, чтобы «обезопасить и защитить вильнюсцев и гостей столицы», сказал вице-министр. Также было решено убрать сформировавшиеся наносы грунта, чтобы снизить нагрузку.


Фото: delfi.lt

По словам Аугустинавичюса, до понедельника литовские и польские геологи, исследующие гору, не смогут попасть на юго-восточный склон. Пока они смогут работать на западном склоне горы. «По сути ситуация под контролем», — сказал вице-министр.

Он заметил, что одной из причин сползания дерна могли быть ливневые дожди, зафиксированные в Вильнюсе на этой неделе.


Фото: delfi.lt

Гора находится в аварийном состоянии, особое внимание ей стали уделять после сильных оползней на западном склоне, зафиксированным осенью прошлого года. Вильнюсская мэрия 29 июня объявила чрезвычайную ситуацию из-за состояния горы Гедиминаса. Благодаря этому для ее приведения в порядок смогут использовать средства из госрезерва.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Башня по-прежнему доступна для туристов. "Ни башне, ни посетителям никакая угроза не грозит", - сказал вице-министр культуры.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Страсбурге прошла общеевропейская траурная церемония прощания с Гельмутом Колем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика