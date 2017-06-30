С горы Гедиминаса в Вильнюсе сполз дерн, власти опасаются схода оползня

С вильнюсской горы Гедиминаса сполз дерн, специалисты опасаются еще большего оползня, сообщил 1 июля вице-министр культуры Ренальдас Аугустинавичюс.



Фото: delfi.lt

«Сегодня утром на юго-восточном склоне зафиксировали несколько поверхностных оползней. (…) Во время осмотра констатировали, что сполз только дерн. Представители Литовской геологической службы предполагают, что есть угроза формирования более глубокого оползня на юго-восточном склоне», — сказал вице-министр.



Фото: delfi.lt

По словам Аугустинавичюса, башня по-прежнему доступна для туристов. «Ни башне, ни посетителям никакая угроза не грозит», — сказал он.

Было решено закрыть пешеходную дорожку у подножия юго-восточного склона горы, чтобы «обезопасить и защитить вильнюсцев и гостей столицы», сказал вице-министр. Также было решено убрать сформировавшиеся наносы грунта, чтобы снизить нагрузку.



Фото: delfi.lt

По словам Аугустинавичюса, до понедельника литовские и польские геологи, исследующие гору, не смогут попасть на юго-восточный склон. Пока они смогут работать на западном склоне горы. «По сути ситуация под контролем», — сказал вице-министр.

Он заметил, что одной из причин сползания дерна могли быть ливневые дожди, зафиксированные в Вильнюсе на этой неделе.



Фото: delfi.lt

Гора находится в аварийном состоянии, особое внимание ей стали уделять после сильных оползней на западном склоне, зафиксированным осенью прошлого года. Вильнюсская мэрия 29 июня объявила чрезвычайную ситуацию из-за состояния горы Гедиминаса. Благодаря этому для ее приведения в порядок смогут использовать средства из госрезерва.