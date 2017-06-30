В Грузии, Швейцарии и Японии произошло землетрясение

1 июля в некоторых странах было зарегистрировано землетрясение. Магнитуда была небольшой, однако в Швейцарии землетрясение вызвало панику среди жителей. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

В Швейцарии подземные толчки зафиксированы недалеко от Шато-д'Э в 140 км от Женевы. Сообщается о многочисленных обращениях в полицию и другие государственные службы от граждан, которые ощутили сильные колебания.

«Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в субботу, 1 июля, в 10 часов 10 минут по местному времени близ городка Шато-д'Э в кантоне Во на глубине 4 км. Оно очень сильно ощущалось близ эпицентра, особенно в области Ано. В этом регионе возможен небольшой ущерб», — говорится в сообщении Швейцарской сейсмологической службы. Более 1300 человек направили в ШСС по электронной почте сообщения о том, что они ощутили подземные толчки, сообщает ТАСС .

Ежедневно в стране регистрируется в среднем по два землетрясения, как правило, толчки не ощущаются местными жителями. Толчки магнитудой более 4 регистрируются в Швейцарии в среднем раз в год.

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано сегодня в Японии, на острове Хоккайдо, угрозы цунами не было. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров под землей, пишет РИА «Новости» .

На востоке Грузии, в Кахетии, сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,4. Эпицентр толчков был зафиксирован в 20 км к северо-востоку от Телави, недалеко от села Лапанкури, сообщает агентство « Новости-Грузия ».