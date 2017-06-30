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В Италии арестован украинский военный по делу об убийстве журналистов на Донбассе
01.07.2017 21:05 — Новости Мира | Tut.by
30 июня в итальянской Болонье был арестован Виталий Марков — гражданин Украины и Италии, участвовавший в боевых действиях на востоке Украины в составе одного из украинских добровольческих батальонов. Италия подозревает Маркова в причастности к гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова — они были убиты под Славянском в мае 2014 года и стали первыми журналистами, погибшими на Донбассе. «Медуза» вспоминает, что известно о гибели Миронова и Роккелли, и рассказывает об аресте Маркова.
Российский журналист и правозащитник Андрей Миронов и итальянский фотограф Андреа Роккелли погибли 24 мая 2014 года под Славянском. Миронов и Роккелли отправились в Украину, чтобы освещать вооруженный конфликт на востоке страны; за несколько дней до их смерти вышел их
Как рассказывал «Коммерсанту» французский фотограф Вильям Рогульон, находившийся вместе с Мироновым и Роккелли, журналисты проводили съемку в двух километрах от Славянска, когда в них начали стрелять из автоматов. Журналисты попытались спрятаться в канаве, но туда прилетел минометный снаряд. Сам Рогульон получил осколочные ранения ног.
Миронов и Роккелли стали первыми журналистами, погибшими на Донбассе. Миронов, которому в 2014-м исполнилось 60 лет, в советское время был диссидентом — в частности, в 1980-х провел несколько лет в тюрьме в Удмуртии по обвинению в антисоветской агитации. После освобождения сотрудничал с обществом «Мемориал», занимался журналистикой и правозащитной деятельностью, много бывал в Чечне. Роккелли на момент гибели было тридцать, он специализировался на работе в горячих точках; его фотографии публиковались в Newsweek и Le Monde. В июне 2014-го Миронова и Роккелли посмертно
Представители украинских войск и сепаратистов обвиняли в убийстве журналистов друг друга. «Би-би-си» со ссылкой на сепаратистов
Гибель Миронова и Роккелли расследовали в России, Украине и Италии. Как
В мае 2017 года расследование о гибели журналистов
«Украинские власти в деле, приложенном к материалам вскрытия тела Андреа, говорят о перестрелках между украинской армией и пророссийскими военными, произошедших по вине пророссийской стороны. Этот ответ, естественно, является совершенно неудовлетворительным», — сказал La Reppublicа отец фотографа Рино Рокелли.
30 июня по подозрению в причастности к гибели Рокелли в Болонье был
Как
По версии прокуратуры итальянского города Павия, Марков в день гибели журналистов находился на горе Карачун вместе с другими добровольцами, и участвовал в их обстреле. Как именно это стало известно следствию, не уточняется. На пресс-конференции прокуроры
Арест «украинского солдата» Маркова
Народный депутат Антонищак утверждает, что к Маркову не пускают украинских дипломатов. Власти Италии пока не сообщили, каким образом, по их версии, Марков причастен к гибели Роккелли и Миронова.
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Италия подозревает Маркова в причастности к гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова - они были убиты под Славянском в мае 2014...
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