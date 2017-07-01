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Катар отверг список требований арабских стран
01.07.2017 23:25 — Новости Мира | Tut.by
Власти Катара отвергают список требований, выдвинутый арабскими странами для восстановления разорванных с эмиратом отношений, но готовы к диалогу. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает телеканал
«Мы отвергаем список требований и готовы к диалогу при соответствующих условиях, — сказал он — Катар дал ясно понять с самого начала, что не приемлет ничего, что бы нарушало его суверенитет. Мы не боимся и готовы противостоять любым негативным последствиям после окончания срока ультиматума».
При этом катарский министр отметил, что Доха занимает «конструктивную позицию в отличие от арабских стран», участвующих в блокаде эмирата. По мнению дипломата, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн «приняли меры против Катара, не предусмотрев согласованный механизм решения кризиса».
По словам дипломата, требования арабских стран, выдвинутые Катару для выхода из кризиса, направлены на установление механизма контроля над эмиратом и противоречат международному праву.
«Меры, принятые странами, участвующими в блокаде, являются коллективным наказанием, противоречащим международному праву», — сказал он, подчеркнув, что «перечень требований, выдвинутых странами, сформирован таким образом, чтобы быть отвергнутым». «Цель требований — установить механизм контроля над Катаром», — уверен дипломат.
По его словам, «Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Лига арабских государств (ЛАГ) не играют никакой роли в разрешении конфликта». При этом он отметил конструктивную роль Москвы в контексте кризиса, указав, что «РФ призывает страны Персидского залива к диалогу и не поддерживает эскалацию».
Комментируя требования соседних государств он подчеркнул, что вопрос о закрытии базирующего в Дохе телеканала Al Jazeera, понижении уровня отношений с Ираном или отказе от военного сотрудничества с Турцией, рассматриваться не будет. Также он опроверг утверждения арабских стран о якобы поддержке Дохой террористических группировок, назвав обвинения «лицемерием, учитывая роль Катара в антитеррористических усилиях».
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес — беспочвенными.
22 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет выдвинули Катару
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Глава МИД страны уверен, что цель требований - установить контроль над Катаром.
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