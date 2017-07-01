СМИ насчитали за полгода почти 500 жертв стрельбы полицейских в США

В США за первую половину 2017 года полицейские при выполнении служебных обязанностей застрелили 492 человека, сообщает The Washington Post , которая ведет отдельный проект по подсчету жертв полиции.

Как отмечает издание, количество убитых полицейскими мало отличается от числа погибших в 2016 и 2015 годах. Тогда подсчеты показали, что за год от рук полицейских погибли 991 и 963 человека соответственно.

По данным WP среди погибших в этом году подавляющее большинство составили мужчины — 473 человека. Погибших от рук полиции женщин издание насчитало 19.

Большинство убитых — белые (223 человека). Чернокожие американцы оказались на второй позиции (116 человек). Латиноамериканцы составили третью по численности группу погибших (85 человек).

Около четверти убитых полицейскими были люди с диагностированными психическими проблемами (120 человека).

Огнестрельным оружием были вооружены 274 погибших, ножами — 76 человек. Среди убитых оказались 16 человека, носивших игрушечное оружие и 27 безоружных.

Наибольшее количество жертв было зарегистрировано в Калифорнии — 87 человек, на втором месте Техас — 42 смертельных случая.

Издание, которое собирает эту статистику самостоятельно, отмечает, что опубликованные ими данные о количестве смертельных случаев после применения оружия полицейскими в два раза превышают показатели официальной статистики, которую предоставляет ФБР.

Издание занялось самостоятельным подсчетом случаев гибели от рук полиции после волнений в 2014 году в городе Фергюсоне (штат Миссури), которые вспыхнули после того, как полицейский застрелил безоружного подростка Майкла Брауна.

В сводной таблице, составленной WP, далеко не в каждом случае указана фамилия погибшего, зачастую там стоит пометка, что жертва не идентифицирована.