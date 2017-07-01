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СМИ насчитали за полгода почти 500 жертв стрельбы полицейских в США

02.07.2017 00:47 — Новости Мира | Tut.by  
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В США за первую половину 2017 года полицейские при выполнении служебных обязанностей застрелили 492 человека, сообщает The Washington Post, которая ведет отдельный проект по подсчету жертв полиции.

Как отмечает издание, количество убитых полицейскими мало отличается от числа погибших в 2016 и 2015 годах. Тогда подсчеты показали, что за год от рук полицейских погибли 991 и 963 человека соответственно.

По данным WP среди погибших в этом году подавляющее большинство составили мужчины — 473 человека. Погибших от рук полиции женщин издание насчитало 19.

Большинство убитых — белые (223 человека). Чернокожие американцы оказались на второй позиции (116 человек). Латиноамериканцы составили третью по численности группу погибших (85 человек).

Около четверти убитых полицейскими были люди с диагностированными психическими проблемами (120 человека).

Огнестрельным оружием были вооружены 274 погибших, ножами — 76 человек. Среди убитых оказались 16 человека, носивших игрушечное оружие и 27 безоружных.

Наибольшее количество жертв было зарегистрировано в Калифорнии — 87 человек, на втором месте Техас — 42 смертельных случая.

Издание, которое собирает эту статистику самостоятельно, отмечает, что опубликованные ими данные о количестве смертельных случаев после применения оружия полицейскими в два раза превышают показатели официальной статистики, которую предоставляет ФБР.

Издание занялось самостоятельным подсчетом случаев гибели от рук полиции после волнений в 2014 году в городе Фергюсоне (штат Миссури), которые вспыхнули после того, как полицейский застрелил безоружного подростка Майкла Брауна.

В сводной таблице, составленной WP, далеко не в каждом случае указана фамилия погибшего, зачастую там стоит пометка, что жертва не идентифицирована.

 
 
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За первые шесть месяцев 2017 года The Washington Post зарегистрировала 492 таких случая, отметив, что это неофициальные данные.

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