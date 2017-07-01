Командование сирийской армии выступило с заявлением, в котором отвергло обвинения в применении отравляющих веществ, в частности хлора. В специальном заявлении говорится, что армия не располагает боеприпасами с химической начинкой.



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Правительственная армия Сирия отвергла обвинения в применении хлора в районе Айн-Терма под Дамаском. Представитель командования Вооруженных сил республики назвал это сообщение ложным и безосновательным, сообщает агентство SANA.

В заявлении говорится, что информацию о применении хлора правительственными силами распространяют веб-сайты, «аффилированные с террористами».

Командование сирийской армии утверждает, что оно никогда не использовало в прошлом химическое оружие и не будет этого делать в будущем, поскольку не обладает снарядами с химической начинкой.

В один день с этим заявлением агентство опубликовало также заявление МИД Сирии, в котором был подвергнут критике доклад спецкомисси Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об инциденте Хан-Шейхуне.

В Дамаске считают, что доклад основан на «фальсификациях и бесконечных заблуждениях».

«САР с первого момента получения информации о преступлении в Хан-Шейхуне подчеркнула, что не имеет химического оружия для использования в любых целях, и категорически осудила всякое применение отравляющих химических веществ в любом виде, месте и против кого бы то ни было, исходя из убеждения об аморальности и неоправданности использования ОМП», — говорится в заявлении.

САР выразила готовность к сотрудничеству с ОЗХО без границ, предложив экспертам Организации выехать в Хан-Шейхун и провести исследования на месте.