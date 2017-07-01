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Осужденный за убийство Немцова: "Я не идиот совершать преступление прямо напротив Кремля"

02.07.2017 12:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Заур Дадаев, осужденный за убийство Бориса Немцова, заявил, что не совершал преступления. Находясь в СИЗО, Дадаев рассказал члену Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиевой, что его пытали, на присяжных оказывали давление, а остальные осужденные оговорили себя.

«Если бы я совершил это преступление во имя Аллаха, то первый бы сознался, — заявил Заур Дадаев. — Поймите, я офицер, я не идиот совершать это преступление прямо напротив Кремля».

Дадаев рассказал также, что писал заявления в прокуратуру, уполномоченному по правам человека, чтобы разбирательство было справедливым, но добиться ничего не смог, так как его письма возвращались его же следователю.

«Меня держат ни за что. Привезли избитым в Лефортово. Меня били током, пытали — в протоколе сказано, что задержали 5-го, а доставили 7-го марта, как вы думаете, где я был два дня? Я верю в Аллаха, все, что происходит, это наказание, может, я нагрешил слишком», - цитирует Дадаева Дождь.

Вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова был вынесен в Московском окружном военном суде 29 июня. Присяжные признали Заура Дадаева и четырех человек, которых обвинение называло его сообщниками, виновными и не заслуживающими снисхождения.

Все обвиняемые в суде заявили о своей невиновности. Свои первые показания, в которых они признавались в убийстве, они объяснили давлением.

 
 
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"Если бы я совершил это преступление во имя Аллаха, то первый бы сознался, - заявил Заур Дадаев. - Поймите, я офицер, я не идиот совершать это преступление прямо...

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