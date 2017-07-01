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Одного цвета, квадратные и треугольные. Тест по флагам стран мира

02.07.2017 15:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Так много государств на нашей планете, у каждого свой флаг, который является визитной карточкой страны, отличительной особенностью. Что вы знаете о флагах других государств, помните ли сочетание цветов на штандартах стран-соседок и какой из них имеет весьма необычную форму?

 
 
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