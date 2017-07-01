Так много государств на нашей планете, у каждого свой флаг, который является визитной карточкой страны, отличительной особенностью. Что вы знаете о флагах других государств, помните ли сочетание цветов на штандартах стран-соседок и какой из них имеет весьма необычную форму?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Одного цвета, квадратные и треугольные. Тест по флагам стран мира Что вы знаете о флагах других государств, помните ли сочетание цветов на штандартах стран-соседок и какой из них имеет весьма необычную форму?