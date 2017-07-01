Запуск мощнейшей китайской ракеты-носителя «Великий поход-5» («Чанчжэн-5») прошел неудачно. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

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Что стало причиной провала, пока неизвестно. Для расследования инцидента создана экспертная комиссия.

«Великий поход-5» был запущен с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань 2 июля в 19.23 по местному времени (13.23 по минскому). Планировалось, что ракета-носитель выведет на орбиту спутник связи «Шицзянь-18».

Это был второй запуск «Великого похода-5». Первый успешно состоялся в начале ноября прошлого года. Тогда ракета-носитель вывела на геостационарную орбиту экспериментальный спутник «Шицзянь-17».