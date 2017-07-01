Эрдоган и Шойгу встретились в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Стамбуле с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщается на сайте турецкого президента .





«Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в резиденции Тарабья», — говорится в сообщении. Подробности переговоров пока не приводятся.

Ряд СМИ называет встречу подготовкой к возможным переговорам турецкого лидера и его российского коллеги Владимира Путина на ежегодном саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге, участвовать в котором приглашены лидеры обоих государств.

30 июня между Путиным и Эрдоганом состоялся телефонный разговор. Главы государств обсуждали ситуацию в Сирии.

Лично лидеры двух стран в предыдущий раз встречались в начале мая в Москве. Тогда они договорились о снятии торговых ограничений.