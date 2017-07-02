ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аl Jazeera: четыре арабские страны согласились продлить срок ультиматума Катару

03.07.2017 08:47 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет согласились дать Катару дополнительные 48 часов для ответа на предъявленные ему 22 июня требования для выхода из кризиса. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Jazeera.


Доха, Катар. Фото: Reuters

Ранее государственное агентство Кувейта KUNA информировало, что правительство страны, являющейся посредником в переговорах, получило ответ Катара на ультиматум четырех стран. В ответе, переданном министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, содержалась просьба предоставить еще 48 часов на решение касательно обозначенных условий.

При этом на 5 июля намечена встреча министров иностранных дел Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна с целью формирования общей позиции в отношении Катара.

22 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет передали Катару через Кувейт список из 13 условий для выхода из кризиса и отвели 10 дней на исполнение ультиматума. Среди требований — прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре, что в Анкаре расценили как неуважение к республике. Катарское правительство назвало условия невыполнимыми и призвало пересмотреть их.

5 июня Катар был обвинен Бахрейном, ОАЭ, Саудовской Аравией, Египтом, Йеменом, временным правительством Ливии, Мальдивской Республикой и Республикой Маврикий в поддержке терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политике и вмешательстве в дела арабских государств. В Дохе считают эти обвинения беспочвенными.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет согласились дать Катару дополнительные 48 часов для ответа на предъявленные ему 22 июня требования для выхода из кризиса. Об...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
КНР назвала заход эсминца США в акваторию спорных островов военной провокацией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика