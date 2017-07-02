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В автокатастрофе в Германии погибли как минимум 18 человек

03.07.2017 13:38 — Новости Мира | Tut.by  
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В немецкой земле Бавария в автокатастрофе с участием автобуса погибли 18 человек. Как заявили в полиции, столько человек оставались внутри автобуса, когда он сгорел. Окончательное количество жертв станет известно после опознания погибших.


Фото с сайта br.de

В результате катастрофы также пострадали 30 человек, некоторые из них получили тяжелые травмы.

Катастрофа произошла в 7 часов (8 часов мск) утром 3 июля около Мюнхберга. Автобус врезался в фуру и загорелся. Причины столкновения пока неизвестны, так как движение на трассе A9 было медленным. Сейчас трасса перекрыта в южном направлении.

В автобусе находились двое водителей и 46 пассажиров. По информации полиции, в нем ехали пенсионеры, которые направлялись на отдых.


Фото с сайта br.de

Фото с сайта br.de
 
 
Ссылка на источник 64
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В Баварии в автокатастрофе с участием автобуса погибли 18 человек. Как заявили в полиции, столько человек оставались внутри автобуса, когда он сгорел. Окончательное...

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