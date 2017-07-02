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Американские СМИ назвали темы предстоящих переговоров Путина и Трампа

03.07.2017 16:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Американские СМИ рассказали о возможном списке тем, которые президент США Дональд Трамп хотел бы обсудить на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным. При этом отмечается, что официального плана встречи пока нет. Ее формат все еще остается под вопросом.


Фото: Reuters

Телеканал CNN, ссылаясь на анонимные источники в администрации президента США Дональда Трампа, сообщает, что во время встречи с Владимиром Путиным американский лидер планирует уделить основное внимание сирийскому и украинскому конфликтам.

В частности, Трамп хочет поговорить с Путиным о поддержке Россией президента Сирии Башара Асада и якобы «действиях России на Украине». Телеканал при этом отмечает, что официальный план встречи до сих пор не разработан, а в администрации Трампа и вовсе возникают конфликты относительно формата встречи.

 
 
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Американские СМИ рассказали о возможном списке тем, которые президент США Дональд Трамп хотел бы обсудить на первой встрече с президентом России Владимиром...

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