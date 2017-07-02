Американские СМИ назвали темы предстоящих переговоров Путина и Трампа

Американские СМИ рассказали о возможном списке тем, которые президент США Дональд Трамп хотел бы обсудить на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным. При этом отмечается, что официального плана встречи пока нет. Ее формат все еще остается под вопросом.

Телеканал CNN, ссылаясь на анонимные источники в администрации президента США Дональда Трампа, сообщает, что во время встречи с Владимиром Путиным американский лидер планирует уделить основное внимание сирийскому и украинскому конфликтам.

В частности, Трамп хочет поговорить с Путиным о поддержке Россией президента Сирии Башара Асада и якобы «действиях России на Украине». Телеканал при этом отмечает, что официальный план встречи до сих пор не разработан, а в администрации Трампа и вовсе возникают конфликты относительно формата встречи.

Однако эти желания Трампа встречают сопротивление со стороны его администрации. Многие ее представители предпочитают, чтобы Вашингтон сохранял дистанцию в отношениях с Россией, а Трамп на G20 провел лишь быструю неформальную встречу с российским лидером.

Такая осторожность со стороны администрации Трампа объясняется продолжающимся уже длительное время скандалом, связанным с якобы вмешательством России в президентские выборы в США.

Тем не менее, несмотря на работу девяти комитетов конгресса и федеральных агентств в этом направлении, власти США до сих пор не обнаружили никаких доказательств «сговора» президента США Дональда Трампа и представителей России.

Как говорит источник телеканала Fox News в американском конгрессе, из-за отсутствия каких-либо аргументов в пользу обвинений о вмешательстве России в выборы, представители Демократической партии США пытаются сместить внимание общественности на поиск доказательств того, что американский лидер мог препятствовать проведению расследований по России.

Тем не менее, согласно данным CNN, эти внутриполитические скандалы США никак не будут затронуты в ходе встречи двух лидеров на полях саммита двадцатки.

Тем временем, готовясь к встрече с Путиным, Трамп попросил своих помощников подумать над тем, что можно предложить российскому президенту в качестве уступок.

По словам знакомых с ситуацией источников издания The Guardian, советников попросили подготовить наработки, «однако существует сопротивление тому, что что-то может быть предложено без получения чего-то взамен».

Задание подготовить наработки для первой встречи Путина и Трампа получили сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) США. Среди возможных уступок упоминается возвращение дипломатической собственности России в Нью-Йорке и Мэриленде, доступ к которой был запрещен в декабре после публикации доклада спецслужб о вмешательстве российской разведки в выборы.

Пока неизвестно, что могут попросить у Путина взамен. Отмечается, что представители СНБ и Госдепа оказывают сильное давление и недовольны фактом односторонних уступок со стороны США, направленных на улучшение отношений с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с санкциями США в отношении дипломатической собственности России, заявил, что терпение Москвы находится на исходе.

«Что касается принципа, то о принципе взаимности мы говорили. Что касается того, что, безусловно, терпение российской стороны в этом плане на исходе, это тоже говорилось на разных уровнях», — сказал Песков.

В то время как в США подготовка встречи осложняется внутриполитической обстановкой, российские власти также не спешат вносить какую-то определенность.