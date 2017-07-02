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Стрельба у мечети на юге Франции: восемь пострадавших
03.07.2017 16:12 — Новости Мира | Tut.by
Восемь человек получили ранения в результате стрельбы возле мечети на юге Франции, подтвердили местные власти.
Верующие покидали мечеть Ар-Рахма в Авиньоне около 22.30 по местному времени (00.30 по Москве) в воскресенье, когда к ним подошли двое и открыли огонь.
Нападавшие, вооруженные пистолетом и дробовиком, приехали на автомобиле Renault Clio, пишет издание La Provence.
Полиция уже сообщила, что не рассматривает инцидент как террористический акт.
«Тот факт, что это случилось на улице с религиозным учреждением, не связан с этим [нападением]», — заявили в прокуратуре.
Четыре человека получили ранения возле мечети, кроме того, от попадания дроби пострадала семья из четырех человек, в том числе семилетняя девочка — все они находились в своей квартире в 50 метрах от места происшествия, сообщает La Provence со ссылкой на источники.
Предположительно, посетители мечети не были изначальной целью нападения, а инцидент мог стать результатом конфликта между молодыми людьми.
Очевидец рассказал, что десятки людей возле мечети побежали, когда увидели, что к ним приближаются двое с оружием.
«Это был черный Renault, — рассказал свидетель, добавив: Там было четыре человека, но только двое из них, которые сидели сзади, вышли и начали стрельбу».
Дело расследует управление уголовного розыска, сообщает «Франс-пресс».
В четверг мужчина был арестован
Во Франции усилены меры безопасности после апрельского нападения на полицию в Париже и серии терактов в последние годы.
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Восемь человек получили ранения в результате стрельбы возле мечети на юге Франции, подтвердили местные власти.
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