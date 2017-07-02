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Стрельба у мечети на юге Франции: восемь пострадавших

03.07.2017 16:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Восемь человек получили ранения в результате стрельбы возле мечети на юге Франции, подтвердили местные власти.


Фото: Reuters

Верующие покидали мечеть Ар-Рахма в Авиньоне около 22.30 по местному времени (00.30 по Москве) в воскресенье, когда к ним подошли двое и открыли огонь.

Нападавшие, вооруженные пистолетом и дробовиком, приехали на автомобиле Renault Clio, пишет издание La Provence.

Полиция уже сообщила, что не рассматривает инцидент как террористический акт.

«Тот факт, что это случилось на улице с религиозным учреждением, не связан с этим [нападением]», — заявили в прокуратуре.

Четыре человека получили ранения возле мечети, кроме того, от попадания дроби пострадала семья из четырех человек, в том числе семилетняя девочка — все они находились в своей квартире в 50 метрах от места происшествия, сообщает La Provence со ссылкой на источники.

Предположительно, посетители мечети не были изначальной целью нападения, а инцидент мог стать результатом конфликта между молодыми людьми.

Очевидец рассказал, что десятки людей возле мечети побежали, когда увидели, что к ним приближаются двое с оружием.

«Это был черный Renault, — рассказал свидетель, добавив: Там было четыре человека, но только двое из них, которые сидели сзади, вышли и начали стрельбу».

Дело расследует управление уголовного розыска, сообщает «Франс-пресс».

В четверг мужчина был арестован после попытки въехать в толпу на машине перед мечетью в пригороде Парижа. В результате инцидента никто не пострадал.

Во Франции усилены меры безопасности после апрельского нападения на полицию в Париже и серии терактов в последние годы.

 
 
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Восемь человек получили ранения в результате стрельбы возле мечети на юге Франции, подтвердили местные власти.

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