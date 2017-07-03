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Машина въехала в толпу людей в Бостоне. Ранены 10 человек

03.07.2017 23:17 — Новости Мира | Tut.by  
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3 июля такси врезалось в толпу людей в международном аэропорту Бостона «Логана». Как сообщает газета Boston Globe, в результате инцидента пострадали по меньшей мере 10 человек. Полиция не подтверждает версию теракта.


Около полудня 3 июля такси выехало на зону отдыха таксистов на территории аэропорта «Логан» в Бостоне. В больницы с травмами разной степени тяжести были доставлены 10 человек.


Фото Bostone Globe

Полиция не подтверждает версию теракта. Водитель разбившегося авто, таксист, не скрывался после аварии. Он дает показания, его машина изъята для расследования.

Пострадавшие сами были водителями такси. В зоне отдыха они обычно играл в карты и домино, рассказал Boston Globe таксист Абдиас Пьер. Он давно знает совершившего и ДТП и усомнился, что тот сделал это не намеренно.

Аварии, в котрых автомобиль врезается в толпу, вызывают много внимания с тех пор, как люди, разделяющие идеи группировки «Исламское государство» стали использовать эту тактику для терактов. По такому сценарию за последний год произошли нападения в Ницце, Берлине, Стокгольме и дважды в Лондоне. ИГ взяла на себя ответственность почти за все атаки.

 

 
 
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3 июля такси врезалось в толпу людей в международном аэропорту Бостона "Логана". Как сообщает газета Boston Globe, в результате инцидента пострадали по меньшей мере 10...

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