Запущенная из КНДР ракета упала в экономической зоне Японии

КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая упала в исключительной экономической зоне Японии, сообщает японская телекомпания NHK со ссылкой на военные источники. О запуске также сообщают в южнокорейском генштабе.



Иллюстрация: ВВС

Полет ракеты длился 40 минут, сообщили в Токио после того, как ракета упала в Японское море.

Пуск, по данным японских военных, состоялся в 03.40 по минскому времени (00.40 по Гринвичу) с полигона в северной части северокорейской провинции Пхёнан-Пукто.

Служба безопасности на море заранее предупредила экипажи находящихся в Японском море кораблей о том, что рядом с их судном может упасть баллистическая ракета.

В последние несколько месяцев Северная Корея резко увеличила число испытаний ракет. В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты и назвала это учениями по нанесению удара по американским базам в Японии.

16 апреля Пхеньян произвел неудачный пуск баллистической ракеты, после чего США направили в регион группу военных кораблей и подводную лодку.

Пхеньян яростно отреагировал на это, угрожая «сверхмощным упреждающим ударом».

15 мая Совет Безопасности ООН предостерег Пхеньян от дальнейших запусков. «Важно, чтобы Северная Корея немедленно продемонстрировала шаги по ядерному разоружению конкретными действиями», — отмечалось в резолюции Совбеза.

21 мая Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило, что КНДР продолжит запускать ракеты, «способные ударить по США».