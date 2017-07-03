Захарова: информационная кампания о якобы применении Дамаском химоружия набирает обороты

Информационно-пропагандистская кампания о якобы применении Дамаском химического оружия набирает обороты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Мария Захарова. Фото: Reuters

«Химическое шоу» набирает обороты. Еще одно свидетельство того, что информационная кампания против Дамаска стартовала, — сообщение о «применении отравляющего газа в Восточной Гуте». Клочок бумажки, оформленный по всем канонам работы западных пресс-служб, фиксирует начало «химической атаки» и ее осуждает", — написала дипломат на своей странице в Facebook.

Захарова отметила, что очередное заявление о якобы использовании властями Сирии хлора написано «безукоризненным английским языком». «Именно таким языком написаны резолюции СБ и другие международные документы», — добавила она. По словам представителя МИД, «это не разговорный английский, не бытовой и не литературный, это язык международно-правового общения». Именно эти фразы потом будут предлагаться западными коллегами для работы, например, над заявлением председателя Совбеза с осуждением «химических атак режима против мирных граждан», — написала она.

Ранее Захарова заявила о начале информационно-пропагандистской кампании против сирийских властей. «Как мы и предупреждали несколько дней назад , началась информационно-пропагандистская кампания о „применении Дамаском химического оружия“. Старт дан. Кампания запланирована масштабная», — написала дипломат в воскресенье, 2 июля, на своей странице в Facebook.

Представитель командования Вооруженными силами Сирии в субботу, 1 июля, заявил, что появившиеся сообщения о якобы применении сирийскими войска газа хлор против террористов из группировки «Фейлак ар-Рахман» в районе Айн-Терма под Дамаском являются сфабрикованными. «Командование ВС Сирии, опровергая эти клеветнические утверждения, подчеркивает, что сирийская армия никогда не использовала в прошлом химического оружия против бандформирований и не будет этого делать сейчас, поскольку не обладает химическими боезарядами», — отмечалось в заявлении представителя ВС Сирии.

Правительственные силы, преследующие банды террористов в регионе Восточная Гута, овладели в пятницу выгодными позициями в районе Айн-Терма. В ходе многодневных боев они ликвидировали значительное число боевиков.