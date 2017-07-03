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В ООН завершается работа над текстом конвенции о полном запрете ядерного оружия

04.07.2017 08:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Участники проходящей в штаб-квартире ООН конференции завершают работу над текстом конвенции о полном запрете ядерного оружия. В понедельник председатель форума Элейн Уайт Гомес распространила среди делегаций третий по счету черновик документа, учитывающий поправки, предложенные участниками дискуссии, в которой не участвуют ни Россия, ни США.


Фото: www.unmultimedia.org

«Делегации предприняли значительные усилия, стараясь обеспечить, чтобы положения этой конвенции выдержали испытания временем», — сказала Гомес, представляя проект конвенции.

Она призвала делегации немедленно начать изучение документа и внести возможные новые предложения, чтобы к вечеру 5 июля текст «принял окончательный вид». Согласно графику конференции, уже в пятницу, 7 июля, конвенция должна быть принята, после чего она будет передана на утверждение Генеральной Ассамблеи ООН.

Текст документа, копия которого была опубликована в понедельник на официальном интернет-сайте конференции, состоит из преамбулы, в которой говорится об опасности ядерного оружия, и основной части, содержащей 20 статей. В них перечислены обязательства государств — участников конвенции, порядок декларации арсеналов оружия и материалов, описаны гарантии и механизмы имплементации конвенции.

В соответствии с проектом документа, каждая страна, которая присоединится к конвенции, обязуется «ни при каких условиях» не «разрабатывать, испытывать, производить, получать в свое распоряжение, обладать или накапливать ядерное оружие», а также применять его или угрожать его применением.

Кроме того, государствам-участникам будет запрещено передавать ядерное оружие или помогать разрабатывать его другим странам.

Согласно проекту конвенции, она вступит в силу спустя 90 дней после того, как ее ратифицируют 50 стран. Через год после этого состоится первая конференция государств — участников соглашения. Описана в черновике документа и процедура выхода из конвенции, которая занимает 12 месяцев.

Конференция без участия ядерных держав

Второй раунд переговоров по конвенции о полном запрете ядерного оружия начался 15 июня. Пять ядерных держав, являющихся постоянными членами Совета Безопасности, Россия, США, Китай, Франция и Великобритания, не участвуют в конференции.

Кроме того, на ней не представлен ряд других важнейших международных игроков, в том числе Израиль, Южная Корея и Япония. Единственной страной — членом НАТО, участвующим в переговорах, являются Нидерланды, Иран, напротив, является активным участником дискуссии.

 
 
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Планируется, что конвенция будет принята 7 июля, после чего она будет передана на утверждение Генеральной Ассамблеи ООН.

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