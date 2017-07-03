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В ФРГ предупреждают о слежке со стороны ряда государств

04.07.2017 08:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Перед началом саммита G20 в ФРГ обвинили ряд государств в возросшей шпионской активности. Предполагают, что слежкой могут заниматься представители России, Китая, Ирана и Турции.


Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер. Фото: Reuters

Ведомство по охране конституции ФРГ незадолго до начала саммита «большой двадцатки» в Гамбурге обвинило ряд крупных стран — РФ, Китай, Иран и Турцию — в возросшей шпионской активности на немецкой территории. Как сообщает dpa, министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) во вторник, 4 июля, намерен выступить в Берлине с соответствующим заявлением, в котором будут упомянуты эти страны, а также Иран. Особенное внимание ведомство призывает уделить возможным шпионским действиям в правительственном квартале Берлина.

Россия и Китай при кибератаках на немецкие правительственные и коммерческие организации неоднократно были распознаны как инициаторы нападений. «Выбор целей и продолжительность атак», говорится в документе, отчетливо указывали на попытки стратегической слежки за политической и административной системами Германии.

На саммите G20 в Гамбурге ожидаются президент РФ Владимир Путин и генсек компартии Китая Си Цзиньпин. Во вторник Цзиньпин прибудет в Москву, где проведет переговоры в Путиным, а уже в среду китайского лидера примет в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

 
 
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Перед началом саммита G20 в ФРГ обвинили ряд государств в возросшей шпионской активности. Предполагают, что слежкой могут заниматься представители РФ, Китая, Ирана...

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