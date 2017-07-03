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По личному приказу Ким Чен Ына. Пхеньян сообщил подробности запуска межконтинентальной баллистической ракеты

04.07.2017 10:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-14». Об этом сообщил во вторник японский телеканал NHK.


Фото: ilbe.com

Как отмечается, приказ о проведении запуска в понедельник отдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Пхеньян заявил, что максимальная высота полета межконтинентальной ракеты составила 2802 км, она пролетела расстояние 933 км, передает агентство Kyodo.
Также сообщается, что время полета составило 29 минут.

Ранее министерство обороны Японии сообщало, что высота полета ракеты, запущенной во вторник КНДР, превысила 2500 км. Предположительно, она упала в Японское море в исключительной экономической зоне Японии.

 
 
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Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвансон-14".

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