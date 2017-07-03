В Украине прямые убытки от конфликта на Донбассе оценили в 50 млрд долларов

Прямые убытки Украины от вооруженного конфликта на Донбассе, который продолжается уже более трех лет, составили около $ 50 млрд, заявил ​на семинаре «Роуз Рота» первый заместитель министра обороны Иван Руснак.

«На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест. По предварительным расчетам, общие суммы прямых убытков в Украине составляют около 50 млрд долларов США», — цитирует Руснака агентство УНН.

Он также озвучил данные о потерях в зоне конфликта. По словам Руснака, на сегодняшний день в зоне АТО погибли более 2700 украинских военных, количество раненых превысило 10 тысяч человек.

В августе 2014 года Арсений Яценюк, который в то время возглавлял правительство Украины, оценил затраты на восстановление Донбасса в $ 8 млрд. «У нас там полная катастрофа. Шахты топят специально. Алчевск бомбят четвертый день подряд, а там батареи — это коксохим. Если батарею потушили, ее потом запустить практически невозможно. Если разбили коксохим — некуда девать коксующийся уголь. <…> Есть, идет целевая атака: убивают людей и убивают экономику», — заявил он тогда.

Президент Украины Петр Порошенко в сентябре 2015 года оценивал потери от боевых действий в Донбассе в $ 5 млн ежедневно. «И кризис внутренне перемещенных лиц, число которых составляет 1,5 миллиона, является самой большой проблемой не только Украины, но и всего региона», — пояснил тогда глава государства.

В марте 2017 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине опубликовала отчет, в котором приводились оценки количества погибших в зоне конфликта на востоке страны. По данным ООН, с начала конфликта на Донбассе погибли не менее 9,94 тысячи человек. Еще 23,5 тысячи человек получили ранения.

По словам главы миссии Фионы Фрейзер, количество погибших гражданских лиц превысило две тысячи человек, оценка количества раненых колеблется в пределах от семи до девяти тысяч человек. По ее словам, остальные погибшие и раненые — на счету украинских вооруженных сил и сепаратистов.