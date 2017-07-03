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каждый десятый россиянин хотел бы переехать на ПМЖ за границу

04.07.2017 12:22 — Новости Мира | Tut.by  
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По данным опроса ВЦИОМ, каждый десятый россиянин (10%) хотел бы переехать на ПМЖ за границу.

При этом абсолютное большинство жителей России не хотели бы уехать за границу на постоянное жительство — 89%, это максимум за всю историю измерений.

Чаще других о желании переехать заявляют молодые россияне (25% среди 18–24-летних, 16% среди 25–34-летних), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (21%).

Заметно выросла доля тех, кто планирует осуществить переезд в течение года-двух (17% против 7% в 2016 году).

Отмечается, что мотивы переезда за прошедший год также заметно изменились: о высоком уровне жизни за границей говорят 33% против 50% в прошлом году, при этом выше стали цениться такие факторы, как социальная стабильность (15% против 7%), климат и экология (12% против 4%).

Кроме того, в этом году в качестве причин для переезда россияне указали факторы, о которых в 2016 году не упоминали: уровень культуры и медицины другой страны (11% и 4% соответственно), соблюдение прав человека (10%), безработица в России (4%).

Также в качестве причин переезда чаще стали называть недовольство политикой властей (13% сейчас против 5% год назад) и категорическое нежелание жить в России/сильную любовь к другой стране (10% против 3%).

Наиболее привлекательной страной для эмиграции остается Германия (13% сейчас и 12% год назад). За ней следуют США (10% против 7% в 2016 году), Австралия (7% против 2%), Италия (5%) и Англия (4%).

 
 
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В этом году в качестве причин для переезда россияне указали факторы, о которых в 2016 году не упоминали: уровень культуры и медицины другой страны (11% и 4%...

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