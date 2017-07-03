Голодовка протеста: как профессор и учитель отстаивают свои права в Турции

Профессор кафедры сравнительной литературы одного из турецких вузов Нурие Гюльмен и учитель начальной школы Семих Эзакджа стали жертвами массовых чисток со стороны турецких властей в отношении ученых, политиков, военных, журналистов, чиновников и гражданских активистов.



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Согласно декрету президента Эрдогана, обнародованному в конце апреля нынешнего года, тысячи людей лишились работы и подверглись уголовному преследованию по подозрению в подготовке государственного переворота в Турции в июле 2016 года. Многих из них обвинили в том, что они имеют отношение к движению оппонента властей исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации путча.

Голодовка в знак протеста

113 дней назад 32-летняя Гюльмен и 28-летний Эзакджа начали голодовку в знак протеста против своего увольнения. Их действия привлекли большое внимание общественности, а на 75-й день голодовки власти арестовали протестовавших. За то время, что Гюльмен и Эзакджа находятся в тюрьме, к ним ни разу не допустили врача, рассказывает Бенан Койунджу, член Ассоциации врачей Анкары.

Министерство юстиции Турции отклонило ее ходатайство провести медицинское обследование арестованных, сославшись на то, что в тюрьмах якобы имеется необходимый медицинский персонал и оборудование. Койнджу критикует это решение и подчеркивает, что по закону пациенты имеют право выбирать врача, у которого они хотят проходить лечение.

Нет доверия к тюремным врачам

Койунджу, наблюдавшая за состояние здоровья протестующих до того момента, как они оказались за решеткой, рассказывает, что когда она видела их в последний раз, за 5 дней до ареста, у Гюльмен начиналась мышечная атрофия и респираторная инфекция.

Койунджу говорит, что оценить нынешнее состояние здоровья Гюльмен и Эзакджа без проведения психологической экспертизы, невозможно. Она подчеркивает, что организм каждого человека реагирует на последствия голодовки по-разному, кому-то требуется больше времени, кому-то меньше.

Жена Семиха Эзакджа Эсра, которая дважды посетила его в тюрьме, говорит, что ее муж, как и Нурийе Гюльмен, не может обратиться за медицинской помощью к тюремным врачам, потому что не доверяет им.

По словам супруги Эзакджа, когда группа врачей в первый раз посетила их тюрьме, заключенным было сказано, что их заставят прервать голодовку. И это очень сильно испортило отношения между врачами и арестованными. Эсра, которая более 30 дней голодала в знак солидарности с мужем, считает, что администрация тюрьмы не позволит врачу, наблюдавшему за состоянием здоровья протестующих на воле, посетить их в тюремной камере.

Правосудие гибнет

Хакан Джандуран, президент Ассоциации адвокатов Анкары, постоянно навещает Нурие Гюльмен в тюрьме. По мнению адвоката, администрация сделает так, чтобы во избежание лишнего шума двое арестованных не умерли в тюрьме во время голодовки. Сейчас Гюльмен и Эзакджа принудительно дают лимон, соленую воду и сахарный раствор.

«Гюльмен может только сидеть со специальной подставкой, поддерживающей шею. Она не может шевелить руками и держать ручку», — рассказывает Джандуран, который недавно вместе с еще 4 адвокатами из ассоциации посетил арестованных. «Турецкое правосудие отмирает с каждым днем, также как мои мускулы», — цитирует Нурие Гюльмен адвокат.

Заключенные просят, чтобы родственники принесли им в тюрьму книги, которые помогут им подготовиться к предстоящему судебному заседанию 14 октября. Джандуран призывает их прекратить голодовку. «Правительство должно изменить свое решение, и государственная комиссия должна вернуть этим людям их рабочие места. Это единственный путь к решению проблемы», — уверен адвокат.